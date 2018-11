Silleda elabora encuestas vecinales para redactar su Plan de Movilidad Sostenible

Silleda está dando los primeros pasos en la redacción de su Plan de Movilidad Sostenible, un proyecto para el que cuenta con ayuda económica de la Diputación. El desarrollo de dicha plan permitirá planificar el territorio del municipio en base a conceptos como la accesibilidad universal y el uso progresivos de medios de locomoción más sostenibles, como la bicicleta, el transporte público o caminar. Este tipo de iniciativas, presentes en muchas ciudades españolas, intentan reducir la contaminación que genera el tráfico rodado, a la vez que mejoran el entorno urbano y contribuyen a la inclusión social.

En este arranque del plan, el equipo redactor ya comenzó a recabar las opiniones de los vecinos mediante encuestas presenciales en distintos puntos del municipio. De forma paralela, los técnicos están evaluando la calidad del espacio público y localizando aquellos puntos sobe los que resultaría de especial interés actuar. Las encuestas, por otro lado, no se ciñen a las de carácter presencial, sino que los habitantes de Trasdeza también podrán participar, de forma anónima, en un cuestionario on line que puede cubrirse hasta el 20 de diciembre y que está disponible en la dirección http://plandemobilidade.com/silleda. Aquí podrán dar su parecer sus hábitos de movilidad y presentar propuesta so demandas que debería cubrir este plan. Además, el 13 de diciembre, tanto en turno de mañana como de tarde, el gobierno local habilitará mesas de participación ciudadana, en la que tanto los vecinos interesados como diferentes colectivos podrán aportar ideas. En los próximos días se dará a conocer el lugar y los horarios concreto de estas mesas. Por último, y de forma adicional, las personas que así lo deseen podrán enviar sugestiones al correo electrónico silleda@plandemobilidade.com.

La idea de poner en marcha un plan de movilidad en el Concello de Silleda se debe a una preocupación cada vez mayor por le medio ambiente y el fomento de medios de transporte sostenibles. El plan arrancará con una fase inicial de toma de datos y análisis de la situación actual. Tras este trámite, los redactores procederán a diagnosticar los problemas concretos que presenta Silleda en cuando a movilidad y uso del transporte público. El proceso permitirá orientar la búsqueda de soluciones y propuestas para mejorar la movilidad actual en cuanto a sostenibilidad.

Invitación a participar

Desde la Alcaldía, Manuel Cuíña hace un llamamiento a la participación, recordando que "todos los vecinos y vecinas estamos llamados a diseñar entre todos la Silleda que queremos para el futuro". Cuiña estuvo días atrás en Cataluña, donde tuvo la oportunidad de conocer de cerca las actuaciones que acometieron diversas ciudades para primar al peatón y la movilidad sostenible frente al tráfico rodado. Quiere recalcar que la puesta en marcha de un proyecto de este tipo es vital para el municipio, donde están en marcha proyectos como la urbanización de Chousa Nova o la de Outeiro, en el entorno de la residencia, que ya apuestan por una movilidad sostenible. Cuíña no descarta, en un futuro, reducir el tráfico en zonas céntricas como la Avenida do parque o la Rúa do Progreso.