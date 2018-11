A Regueifesta 2018-2019 fará fincapé no patrimonio inmaterial e Antonio Fraguas

O salón de actos da biblioteca Anxo Casal, en Santiago de Compostela, acolle hoxe pola tarde a presentación do Proxecto Regueifesta 2018-2019. No evento participarán estudantes dos institutos Marco do Camballón, de Vila de Cruces, e Maximino Romero de Lema, de Baio, así como os usuarios da Escola Semente e a regueifeira Sara Marchena. Ademais, o grupo de pandereteiras cruceñas Enxebre, finalista no concurso de música xuvenil Quero Cantar, presentará o tema Sempre combativa, que compuxeron as propias integrantes e non Noa de Capón, como se publicou neste medio por erro. Esta moza, de Merza, quedou en segundo posto no citado certame.

Entre os obxectivos da Regueifesta para este ano están as relacións internacionais, como un intercambio con Portugal ou unha viaxe a Barcelona para coñecer outras formas de improvisación. Contempla, tamén, a terceira edición do Encontro de Mulleres Regueifeiras e unha nova convocatoria de Enreguéifate!, unha iniciativa coa que se quere promocionar a regueifa nos centros educativos galegos a través de obradoiros e elaboración de vídeos. Hoxe darase a coñecer polo miúdo toda a programación da Regueifesta 2018--2019, da que a organización xa adianta que prestará unha atención especial ao patrimonio inmaterial. A Regueifesta tamén quere recoñecer na presentación desta tarde o traballo de Antonio Fraguas como escritor, historiador, antropólogo e etnógrafo. Fraguas será o protagonista do Día das Letras Galegas do ano que vén.

Materia optativa

Convén lembrar que o instituto Marco do Camballón foi o primeiro centro educativo de Galicia en impartir a materia optativa 'Regueifa e improvisación oral en verso', que este ano suma xa 16 estudantes.Este IES tén na música galega un dos seus instrumentos pedagóxicos centrais, aproveitando o patrimonio musical local, como os músicos das bandas Artística de Merza e Unión Musical Ponteledesma, acs activistas do Festival Novo Cruceiro Rock ou, como nesta ocasión, as novas xeracións da Nova Regueifa.