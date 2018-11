El PP lamenta que el gobierno "recurra ahora" a los vecinos

El portavoz del PP de Lalín, José Crespo, alude "la poca vergüenza" del gobierno local que "pretende ahora que sean los vecinos los que "hagan su trabajo" contra la planta de Racso y le saquen las castañas del fuego" al indicar que facilitarán documentación para presentar alegaciones, "cuando no presentó ninguna cuando realmente era el momento", cuando se lo requirió la Xunta en sendas solicitud de 14 de junio y de 13 de septiembre de 2017 a las que no respondió". Insiste en que en esas fechas era cuando se tenían que haber presentado los alegatos al estudio de impacto ambiental.

El popular afirma que el alcalde pretende "tomar por tontos a los vecinos" y ofrece ahora la documentación cuando ya sabe que "el PP la puso la disposición de colectivos ecologistas y de los vecinos que la necesitasen", algo que el gobierno no hizo hasta que vio de nuevo a los vecinos enfadados y criticando la inacción del ejecutivo. "Mal van las cosas para los vecinos de Botos, Vilanova, Soutolongo, Doade y A Xesta si la única acción del gobierno de Lalín para paralizar la planta y darles una documentación que hace meses que ya tienen y que so ofrecieron cuando "ven que le van a volver a llover críticas de todos los lados", dice. Crespo, tilda de "lamentable" que Cuíña y el gobierno "sigan engañando a los vecinos" diciendo que están en contra, cuando "en la realidad es que no hicieron nada" para paralizar el proyecto, como demuestra que desde el mes de abril no se emitió ningún nuevo informe ni se produjo ninguna acción. Insiste en que si quiere paralizar el proyecto, contra el que está el PP y contra el cual impulsará acciones e iniciativas, hay que hacerlo en junta de gobierno o con decretos de la Alcaldía y no con comunicados o notas en Facebook.