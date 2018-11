El Concello agilizará el convenio para el CIS tras acceder Sanidade a remitirle el plan funcional

Concello de Lalín y Consellería de Sanidade mantuvieron en las últimas semanas una disputa acerca de qué procedimientos eran necesarios para la firma del convenio que activaría la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS). Mientras el departamento dirigido por Jesús Vázquez Almuíña culpaba a la administración local de no querer cerrar el acuerdo o, también, seguir sin remitir la cesión de los terrenos de Alto de Vales como un único predio, el cuatripartito reiteró en varias ocasiones que para la firma del convenio era preceptivo, con arreglo a las recomendaciones del secretario municipal, que el Sergas concretase qué modelo de infraestructura pretende poner en marcha. Ahora, las posiciones parece que se han acercado y el complejo atisba ya sus primeros pasos en firme.

El ayuntamiento confirmaba a última hora de la mañana de ayer que la directora xeral de Recursos Económicos de la Consellería de Sanidade contactaba con el secretario municipal, César López Arribas, [el alto funcionario mantuvo varias conversaciones telefónicas con este departamento en las últimas semanas para reclamar por escrito un documento al que agarrarse para certificar su visto bueno al proyecto] para comunicarle que en los próximos días sería remitido al ayuntamiento el plan funcional del nuevo centro de salud. En este sentido, el cuatripartito recuerda que, "tal y como afirmara en numerosas ocasiones el alcalde, Rafael Cuíña," la remisión de este documento era "un requisito imprescindible y absolutamente obligatorio según la legislación" para poder iniciar el expediente de cesión gratuita de los terrenos de Alto de Vales. A su juicio, con esta llamada, la consellería no está si no reconociendo lo que el gobierno local lleva sosteniendo todo este tiempo, a pesar de las afirmaciones realizadas por el Partido Popular y por el propio conselleiro, "que era la consellería la que no había hecho todos los trámites necesarios para poder continuar con el procedimiento que debe llevar a la puesta en marcha del nuevo centro sanitario". Y añade que esta situación, además, "desautoriza de manera contundente las declaraciones realizadas por el portavoz del PP, José Crespo, en las últimas semanas".

Al margen del reparto de culpas y posicionamientos, el ejecutivo municipal señala que una vez el plan funcional llegue al ayuntamiento, en los próximos días, "algo que finalmente parece que va a suceder gracias a la presión pública realizada por el alcalde", se agilizarán los trámites para poder firmar el convenio con la consellería para la cesión gratuita de los terrenos. No obstante, advierte el cuatripartito, este plan deberá someterse a un proceso de exposición pública durante un período de 15 días, finalizado el cual se podrá llevar a pleno. En este sentido, teniendo en cuenta que no hay tiempo material para presentarlo en la sesión plenaria de este mes, es previsible que se convoque una extraordinaria en cuanto legalmente sea posible para poder continuar "de manera inmediata con la tramitación, como siempre fue la intención del Concello".

Precisamente en el día de ayer el gobierno local hacía público un informe del departamento de Secretaría. En el documento, emitido este lunes día 19 y remitido a la consellería, el alto funcionario especificaba que suponía que el nuevo centro sanitario ofrecería más y mejores prestaciones que las ya existentes, pero advertía de que "por escrito" no le constaban datos en este sentido. Por eso conminaba a Sanidade a que probase que los fines que se persiguen con el nuevo complejo asistencial redundasen de manera evidente y positivo en los vecinos de Lalín, "porque se ignora el contenido del CIS, se conoce solamente ese título, y porque los servicios que va a prestar este nuevo centro tienen que relacionarse con los que se prestan en el centro de salud que funciona en Lalín". Además, reiteraba que lo que se trata es de ceder gratuitamente una parcela de 15.335 metros cuadrados, con un valor estimado mínimo de 448.679 euros, sin actualizar, procedente de los terrenos expropiados para el antes denominado Centro de Alta Resolución (CAR).

Por otro lado, el secretario expone que en el escrito de la consellería, de julio, se señala que las prestaciones que se van a facilitar están recogidas en el Plan Funcional e de Espazos presentado en su día en la localidad por Vázquez Almuíña, pero advierte de que dicho documento no existe en el concello. Y expone, además, que la remisión de este documento fue pedida en varias ocasiones vía telefónica. Otras consideraciones que realiza el alto funcionario tienen están relacionadas con que tampoco consta la diferencia entre los proyectos del ahora CIS y antes CAR que motivó la expropiación de los terrenos, sin haber obtenido hasta la fecha respuesta que aclare a lo que determinan dichos preceptos normativos. O que en relación al escrito de julio de la consellería sobre las prestaciones que va a facilitar el nuevo complejo asistencial, de que son las recogidas en la presentación de Almuíña en Lalín, "este documento debe constar en este Concello, debidamente firmado y aprobado por esta consellería". Por último, se aclara que el 25 de octubre pasado ya fue enviado a la Xunta el registro de los terrenos como un único predio, ta y como se había requerido al ayuntamiento.