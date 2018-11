A Estrada demanda ampliar su GES para atender con cuatro efectivos por turno ambulancia y emergencias

A Estrada necesita ampliar los diez efectivos que tiene asignados del Grupo Supramunicipal de Emerxencias (GES) compartido con Lalín para garantizar que Emerxencias de A Estrada -cuya plantilla también conforman nueve trabajadores del Servizo Municipal de Protección Civil- dispone de los cuatro efectivos por turno que necesita para atender simultáneamente la segunda ambulancia asistencial de la que dispone la zona -movilizándose cuando la del 061 de A Estrada está ocupada con otro servicio- y, a la par, cualquier incidencia en materia de emergencias que pueda plantearse en su radio de acción.

Ahora mismo, admitió el alcalde José López, con los 19 efectivos disponibles resulta imposible que todos los turnos tengan cuatro asignados. Y, dado que para acudir a una urgencia sanitaria con la ambulancia -lo que ocurre en torno a 1.400 veces al año- es preciso que se movilicen dos, solo queda un operario disponible cuando para garantizar una respuesta adecuada a cualquier emergencia se necesitarían dos.

De ahí que el munícipe ya plantease en su día en el seno de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) la aspiración de A Estrada de reforzar su plantilla con dos efectivos más. Sabe que "no es fácil" pero se muestra convencido de que sería lo mejor. Ahora bien, el máximo mandatario local hace notar que Emerxencias de A Estrada no solo presta servicio en el término municipal estradense sino también en otros municipios próximos. Es lo que ocurre con los GES, cuyos gastos se financian a tres bandas, con aportación de la Xunta de Galicia, la Diputación correspondiente (en este caso, la de Pontevedra) y los concellos. "No podemos mantenerlos únicamente los concellos en los que se asientan", señaló.

Actualmente el GES compartido de A Estrada y Lalín (que tiene asignados 6 de los 16 efectivos del grupo) tiene un coste anual de 292.333 euros al año. La Xunta aporta 155.156 euros (el 60%); la Diputación, 66.666 (el 20%); y los Concellos de A Estrada y Lalín, 70.509 (otro 20%), de manera proporcional al número de efectivos que tienen asignados. Así, A Estrada asume el 62,5% de la aportación municipal. Pero, además, al coste de personal también cabe sumar el de materiales y el de gastos corrientes (como, por ejemplo, el gasóleo que se gasta para acudir a las incidencias que puedan plantearse). Un total de 40.000 euros se pueden justificar ante la Xunta a través de un convenio de limpieza de zonas forestales y desbroces perimetrales en torno a núcleos poblacionales, orientados a reducir el riesgo de incendio.

Este modelo cumplirá seis años a finales de diciembre. Tras un primer período de tres años, se firmó in extremis una addenda de otros tres que prorrogó el servicio. El próximo 31 de diciembre habrá que renovar de nuevo los GES. López aboga por hacerlo, convencido de que, gracias a ello, A Estrada dispone de una "infraestructura de primer nivel" que presta un óptimo servicio a la ciudadanía.

Para mantenerlo y ampliarlo con los dos efectivos adicionales que necesita, el regidor local se muestra dispuesto a "negociar" a pesar de ser consciente de las dificultades que ello entraña.

La Xunta quiere que los Concellos se impliquen más y ha venido negociando con Diputación y Fegamp. Han alcanzado un principio de acuerdo, cuyos detalles intentará conocer este mediodía el alcalde José López en el capítulo de ruegos y preguntas del Consello Federal de la Fegamp. Aunque sabe que A Estrada -como concello de más de 20.000 habitantes- tiene que prestarle ese servicio a sus ciudadanos, entiende que para que se le preste el mismo servicio a los vecinos de municipios próximos algunha administración distinta de la local tiene que sumar aportaciones que financien los gastos que ello entraña. Y a ese respecto, apunta que tal vez la Diputación deba actuar en representación de los municipios más pequeños, a los que tambiéns se les presta el servicio.