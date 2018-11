La doma clásica, su gran proyecto de futuro

Este silledense trabaja en el día a día en su cuadras propias que están ubicadas en la parroquia de Siador. "El proyecto más importante ahora es dedicarle todo el tiempo a mis cuadras, pero sí que me gustaría participar algo más en doma clásica, hacer algún día un Gran Premio, y en los morfológicos de los caballos españoles, lo más alto digamos es el Sicab, y no sé cuando volveré a participar y si volveré a tener la suerte de ganar", indica el silledense, que entre sus metas seguirá estando competir en los distintos morfológicos "e intentar algún día "hacer un Gran Premio con Atlántico de Vida o con un caballo mío propio, eso sí que sería una ilusión, pero por ahora todavía me queda muy lejos. Pero la doma es lo que más me apasiona, la veo como un paso más".