El BNG denuncia la "selva abandonada por la Xunta" en el vial que conecta A Estrada con la autopista

"Una selva abandonada por la Xunta". Así quiso referirse, en la jornada de ayer, el BNG de A Estrada a la conexión con la autopista AP-53 desde el término municipal de A Estrada en el Alto da Rocha. Desde esta formación se apuntó que los vecinos, que también utilizan a diario la PO-505 entre el Alto da Rocha y la entrada a la autopista como vía que da servicio a la parroquia de Orazo, le trasladaron el estado en que se encuentra la infraestructura, "prácticamente tomada por los toxos y todo tipo de especies arbustivas". "Hace muchos meses que esta infraestructura no ve una desbrozadora de la Xunta ni en pintura", incidió el portavoz del grupo municipal del Bloque, Xosé Magariños.

"La Xunta del PP no solo abandona nuestro concello en los presupuestos, también en las infraestructuras que son de su titularidad", sostuvieron ayer los nacionalistas al referirse al estado actual de este vial. El líder del BNG incide en que la altura que tienen los arbustos es tal que "tapan por completo casi todas las señalas de tráfico, por muy grandes que sean". Magariños realizó esta afirmación apoyándose en el testimonio que por sí solas dan las imágenes tomadas en la zona. "Es como meterse en un túnel", apuntó el concejal.

"Nos cuesta creer que no le llegasen al alcalde quejas del estado lamentable de la carretera", apuntó el portavoz del BNG, que puso el acento en que una carretera de la Xunta "no puede estar en estas condiciones, y menos cuando es una entrada a una autopista, además de dar servicio a los vecinos de Orazo". En esta línea, este partido quiso ayer instar al jefe del ejecutivo local a "levantar el teléfono y llamar a la Xunta para que pasen una desbrozadora antes de que termine el mes". "Esto es una vergüenza, no se pueden tener las carreteras en este estado por el peligro que conlleva para los conductores, que no ven ni las señales de tráfico".

El Bloque aprovechó la ocasión para insistir, una vez más, en que se cambie el acceso a la PO-505 desde A Rocha. Como hizo en ocasiones anteriores, esta formación sostiene que, tal y como está, "es infranqueable para camiones pesados" que quieran acceder a la autopista Santiago-Ourense.