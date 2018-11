Adriana iglesias méndez "Los profesores tienen que reprobar actitudes machistas en los niños"

Era la primera vez Adriana Iglesias se presentaba a un concurso literario, y además lo hacía por partida doble, con la misiva Culpabilidad, con la que venció en el certamen, y con otra en la que relataba la misma historia de maltrato, pero desde el punto de vista de la víctima mortal, una mujer asesinada por el que, de puertas afuera, era un marido ideal. Fue la mejor de las 87 cartas que se presentaron al Dillo a quen maltrata.

-La primera pregunta es casi obligada. ¿En qué se inspiró para sus relatos, en algún caso cercano, en las informaciones de malos tratos que salen prácticamente a diario en los medios...?

-Pues en realidad me sirvió de inspiración esa tendencia que se basa en culpabilizar a la víctima, en su entorno, cuando en realidad habría que centrarse más en el maltratador. Hay casos en los que, tras la muerte de una mujer por violencia doméstica, hay quienes se preguntan qué hacía en ese lugar y en ese momento, o en por qué no abandonaba a su maltratador. La verdad es que el texto me salió casi del tirón y lo adapté después al formato de una carta. Es, digamos, como un relato de las personas del entorno de la víctima, recogidas en el personaje de la madre.

-Menciona las críticas que aún suelen surgir cuando muere una mujer por violencia machista. ¿Sigue siendo difícil abordar con el entorno más cercano un episodio de malos tratos, que ayude de algún modo a entender el infierno por el que está pasando la agredida?

-Creo que sí, creo que cuando eres la víctima, lo último que quieres es decírselo a un familiar o a un amigo y que incluso llegas a tener la sensación de que, hagas lo que hagas, ya sea tanto callar como abandonar a tu agresor, las consecuencias van a ser muy graves. La mujer se ve llena de responsabilidades y de cargas, cuando el culpable es el maltratador. Pienso que se refleja en la carta, sobre todo en la que no ganó el certamen y en la que me pongo en la piel de la víctima.

-A veces, surge el debate sobre si los medios debemos o no hacernos eco de los episodios de malos tratos, porque hay quien entiende que al difundirlos, se dá pie a que se sigan esas conductas. ¿Cuál es su opinión?

-Yo pienso que no hay que esconder este tipo de situaciones, porque ya procedemos de una época en la que se han silenciado cosas. Al contrario, lo que hay que hacer es concienciar y, sobre todo, tratar los casos de violencia de género con respeto y cierta delicadeza. En cuanto a los episodios de violencia de género entre parejas del mismo sexo, imagino que también habrá casos, y que será una lacra, tal y como ocurre ahora con la violencia machista.

-Menciona la necesidad de concienciar. ¿Qué puede hacer la sociedad para frenar la violencia doméstica?

-Sé que cambiar la forma de pensar de la gente mayor es complicado, pero sí se puede concienciar a la gente más joven con iniciativas como este tipo de concursos, con publicidad contra la violencia machista, con concentraciones en repulsa... Desde la más tierna edad y en el día a día hay que frenar comportamientos machistas entre los niños y las niñas. Los profesores tienen la obligación de reprobar este tipo de actitudes.