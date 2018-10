Cuentos desde la Perla del Pacífico

El monologuista lalinense Celso Fernández Sanmartín todavía se recuperaba ayer del jet lag tras pasar casi dos semanas en Ecuador. Fernández viajó hasta Guayaquil invitado por la Universidad de las Artes para participar en las III Jornadas de Oralidad y Docencia que dirige la narradora ecuatoriana Ángela Arboleda. "É unha universidade que abriu hai cinco anos en Guayaquil, e a verdade é un motor de artistas", explicó el contador de historias dezano. El encuentro tuvo como temática principal "los cuentos y las lenguas" y, además del artista lalinense, contó con narradores de Paraguay, Ecuador y de distintos puntos de España. Los distintos espectáculos abiertos al público se llevaron a cabo en el Casal Catalá, Muégano y la Biblioteca Municipal de Guayaquil.

"Cada un de nós representabamos distintas linguas do mundo e por España estabamos Virgina Imaz, do País Vasco, Arnau Vilardebó por Cataluña e máis eu, que fun como representante de Galicia", explicó Fernández Sanmartín. Los cuatro contadores de historias compartieron intensas jornadas de talleres, charlas, mesas redondas y, por supuesto, espectáculo de narración oral. "A experiencia foi moi boa e moi intensa porque a semana que estivemos en Guayaquil foron de días de traballo nos colexios, institutos, teatro, estivemos dando cursos na universidade e outro para profesorado na biblioteca central. Quedou pouco tempo para facer turismo, aínda que chegamos a viaxar ata Quito antes de marchar", recordó el monologuista de Lalín.

Celso Fernández destacó que "a fin de contas o ambiente común era de riqueza; en ningún momento houbo desprezo ou rechazo" durante las jornadas de Guayaquil. De todas formas, el narrador dezano si subrayó que "botouse en falta tamén que no Estado español dentro do sistema educativo un coñecemento das linguas da península, aínda que fora por curiosidade, que non tiveras necesidade de achegarte ao sitio para escoitar por primeira vez unha lingua coa que compartes Estado". Celso Fernández se mostraba ayer convencido de que habrá una cuarta edición de las interesantes jornadas ecuatorianas sobre la oralidad, lo que estará en función del presupuesto. "Eu creo que sempre teñen a dúbida de si continúan ou, primeiro polo esforzo e despois polos cartos, pero quedaron contentos e arrancarán o ano que ven", apostilló.