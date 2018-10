Cuatro jornadas de búsqueda infructuosa

El dispositivo de búsqueda para dar con el paradero del vecino desaparecido el jueves en la parroquia de Saídres (Silleda) continúa sin dar resultados. Un centenar de personas procedentes de distintas zonas quiso contribuir ayer en las labores de rastreo aprovechando la jornada dominical, y a pesar de la lluvia de la mañana. Divididos en varios grupos peinaron las distintas parroquias del municipio silledense, algo que repetirán a lo largo de esta jornada.

La búsqueda coordinada por la Guardia Civil comenzó pasadas las 8:00 horas desde el campo de fútbol de Saídres desde donde se distribuyeron los grupos por zonas, concentrándose en Moalde, Escuadro, Rellas, Piñeiro, Martixe, Negreiros, Pazos o Carboeiro. Las labores se realizan de forma selectiva y se intenta revisar a conciencia e incluso, se va marcando sobre un mapa todos los lugares revisados a lo largo de estas jornadas, para poder ir descartando. A pie, en coches, en quads, en moto o a caballo la gente une fuerzas para conseguir alguna pista, aunque hay muchas zonas de monte de difícil acceso. Entre los voluntarios también se encontraba ayer el alcalde del municipio, Manuel Cuíña, el teniente de alcalde, Klaus Brey, o el portavoz del Partido Popular, Ignacio Maril. Además, varios jinetes de la comarca dezana, que tenían pensando en un principio asistir a una fiesta, decidieron contribuir con la causa y se desplazaron por la mañana a peinar los montes del ayuntamiento.

Durante estos cuatros días la implicación de todos los voluntarios no ha arrojado ningún resultado y la única pista fiable hasta el momento es que fue visto por última vez a la una del mediodía del día que desapareció en la parroquia de Martixe, en donde habló con un vecino del lugar. A partir de ahí se desconoce hacia donde se pudo dirigir y la familia manifestaba ayer a última hora de la tarde, que ya no saben porque zonas centrarse, porque es muy complicado al no haber ningún rastro que pueda dar con su paradero. Además, la condiciones meteorológicas adversas de las últimas horas tampoco ayudan, así como las temperaturas que sufrieron un notable descenso.

La búsqueda se reanudará hoy a las 9:00 eligiendo de nuevo como punto de salida el campo de fútbol de Saídres y será allí en donde se decidirá la orientación de las labores, aunque la familia cree que se volverán a concentrar en rastrear los alrededores de donde fue visto por última vez.

Julio Félix Fernández Vázquez tiene 72 años, padece alzhéimer y necesita medicación urgente. Salió el jueves por la mañana a dar un paseo, como hacía de costumbre, y ya no regresó a la vivienda familiar. Aunque es natural de la parroquia de Cortegada, reside desde hace seis años con su hermano Luis y demás familia en el lugar de Aldea Grande, en la parroquia de Saídres y la familia ve poco probable que pudiese llegar a su aldea natal. En el momento de su desaparición vestía un pantalón vaquero de color azul oscuro, un jersey verde oscuro y botas de goma, aunque en un primer momento, y tal y como aparece en el cartel de SOS Desaparecidos, se pensaba que lleva zapatos marrones. La familia pide la colaboración y todo aquel que pueda aportar algún dato puede ponerse en contacto con la Guardia Civil, a través de los teléfono 642 650 775, 649 952 957 o del correo electrónico sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es