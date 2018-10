Continúa tras dos días la búsqueda del vecino desaparecido en Saídres

Continúa la búsqueda del vecino de la parroquia silledense de Saídres que está desaparecido desde el mediodía de anteayer cuando salió a dar un paseo como de costumbre y no regresó a la vivienda familiar. Fue visto por ultima vez en la parroquia de Martixe, cuando un vecino habló con él. Ayer no se obtuvieron resultados.

La búsqueda de Julio Félix Fernández Vázquez se restableció a primera hora de ayer cuando un grupo de vecinos y familiares se reunieron en su casa, situada en el lugar de Aldea Grande. Los voluntarios, divididos por grupos, se desplazaron a distintas parroquias de los alrededores, e incluso, llegaron a lugares próximos a Forcarei y A Estrada. La Guardia Civil puso en marcha un operativo al que se sumó el equipo de la Axencia Galega de Emerxencias, Policía Local y voluntarios de los municipios limítrofes. En torno a las 12:00 horas una treintena de personas acompañados del GES de Lalín se personaron en el lugar de Gamil, en Margaride, porque alguien avisó de que sobre las 9:30 horas había visto un hombre que podría corresponderse con su descripción, pero no lo pudieron confirmar. A esa misma hora, se llevaba a cabo la búsqueda con un dron y con perros de la unidad cinegética de la Guardia Civil por el entorno de Negreiros y Martixe. Fue en este último lugar, en donde un vecino habló con él en torno a la una del mediodía del jueves. Después, los voluntarios se desplazaron hasta el restaurante María Luisa, en Senra (Escuadro) al pie de la N640 en dirección A Estrada. Fuentes indicaron que habían visto a un hombre de esas características anteayer alrededor de las 19:00 horas, pero a última hora de ayer su hermano Luis indicaba que finalmente, no se trataba de su hermano "porque un señor que lo conoce me dijo que aquel hombre que habían visto era más fuerte que él".

La búsqueda se saldó sin éxito y está previsto que se retome hoy a las 09:00 horas delante de la casa familiar y se centrará en el entorno en donde fue visto por última vez, es decir por los alrededores de Martixe, tal y como señaló su hermano. Julio tiene 72 años, es natural de Cortegada, pero convive con su hermano en Saídres, padece alzhéimer y necesita medicación urgente. Viste pantalón vaquero azul oscuro, jersey verde oscuro y lleva botas de goma.