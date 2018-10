A Estrada inicia la recogida de manzana con la previsión de movilizar 25.000 kilos por semana

Poco o nada tienen que ver los resultados de 2017 con las expectativas para este 2018. El pujante sector de la manzana estradense emprendió ayer la campaña de recogida aguardando un importante descenso del volumen de fruto. Si el año pasado se consiguió superar holgadamente los 1,5 millones de kilos, las previsiones de la cooperativa Ullama -expresadas ayer por su presidente, Daniel Peroja-, se quedan en esta ocasión alrededor de los 500.000. En todo caso, el dato no solo no es definitivo sino que, además, es difícil de calcular. No será hasta que se hayan completado los trabajos de recogida cuando pueda conocerse la cifra que defina una campaña marcada por dos factores que jugaron en contra: la vecería -fenómeno que afecta a algunos frutales y ocasiona la alternancia de años de mucho fruto con otros de baja producción- y las adversas condiciones meteorológicas. Las previsiones pasan por movilizar entre 20.000 y 25.000 kilos de manzana por semana hasta la planta en la que todo este fruto se convertirá en sidra.

Los integrantes de la cooperativa Ullama emprendieron la recogida por zonas como la de Vea, hasta donde se desplazaron los trabajadores que el colectivo contrata para esta campaña. Aunque está previsto que a las labores se sume este año una máquina cosechadora, hasta el momento el trabajo se está realizando como de costumbre. Después de sacudir los manzanos, el fruto cae al suelo, se selecciona y se recoge uno a uno, depositándolo finalmente en grandes sacos que serán transportados, en el caso de esta cooperativa estradense, hasta Chantada. Allí, en la planta de Custom Drinks, de la compañía Hijos de Rivera, se convertirán en sidra ecológica.

Este colectivo, que reúne en la actualidad a medio centenar de productores, tiene un compromiso de compra y precio desde hace años con la citada firma. Los trabajadores contratados por Ullama realizarán estos trabajos en un escenario conformado por alrededor de 60 hectáreas, todas ellas destinadas a la producción de manzana certificada como ecológica.

La recogida comenzó en la mañana de ayer por las variedades más tempranas, caso de la xoaniña, blanquiña o perico, entre otras. El presidente de Ullama reconoció que, a diferencia del año pasado, el fruto no presenta tanto zumo, de manera que también pesa menos. Desde el sector se liga esta circunstancia a que durante la primavera la faltó calor y ahora, en cambio, con un verano extendido y de altas temperaturas, faltó lluvia para que en la recta final de la maduración la manzana ganase zumo.

Al margen de la cooperativa, otros productores estradenses tienen previsto iniciar en los próximos días la recogida de su manzana, si bien también reconocen que las expectativas de cantidad y calidad distan mucho de parecerse a las de la buena campaña de 2017. Además de indicar que la manana no cogió el agua suficiente y que, por ello, encorcha y pesa menos, apuntan que algunos frutos están quemados por el sol.

El sector estradense se centrará durante las próximas semanas en la recolección de toda esta manzana destinada a la elaboración de sidra ecológica. Además, entre mediados y finales del presente mes de octubre diversos lagares de A Estrada iniciarán por cuenta propia la confección de este caldo, apostando por dar continuidad en el municipio a una tradición que en los últimos años ha experimentado una gran revitalización y para la que se han abierto nuevos horizontes.