Cubela acusa al PSOE de reactivar la reforma de la N-541 en Viascón como "vendetta" con la parroquia

El presidente del PP local y del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y el diputado nacional Tomás Fole comparecieron en la jornada de ayer en la sede provincial para valorar la situación de la reforma de la N-541 en Viascón después de que el Ministerio de Fomento reactivase, bajo la gestión del PSOE, un proyecto que se encontraba paralizado desde hace dos años y medio.

Cubela pidió "sentido común" a los socialistas y les reclamó que mantengan paralizada la obra, ya que "perjudica enormemente a la parroquia al dividirla y dificultar sus comunicaciones", y les exigió que "dejen de ampararse en excusas peregrinas y de echarle la culpa al PP, que parece que es el único que saben hacer".

"Lo mismo que yo conseguí gestionar con los representantes de mi partido la paralización de la obra, ahora ellos deben, si realmente les importan los vecinos, hacer lo mismo con los cargos socialistas que dirigen Fomento. Pero me da la impresión de que Viascón va a pagar el cambio de Gobierno en Madrid, ya que sospecho que el PSOE local está actuando con vendetta contra esta parroquia, que fue decisiva para que perdiesen la alcaldía en las elecciones municipales de 2011", indicó, antes de añadir que el PSOE cuenta con dos objetivos: "Pretende desgastarme a mí y a mi gobierno echándonos la culpa y tratando de que también lo hagan los vecinos y pretende vengarse de Viascón porque aún tienen clavada la pérdida de la alcaldía, en la que esta parroquia fue decisiva porque no arreglaron el socavón de la vergüenza en cinco años".

Cubela utilizó papeles oficiales del Concello intentar mostrar las "mentiras" que llevan virtiendo los socialistas durante estos días y entregó a la prensa copia de la solicitud de segregación y anulación de la obra de enero de 2016 "a pesar de que dijeron que no se había remitido nada"; copia del acta plenaria donde se comprueba que el PSOE no presentó ninguna moción de rechazo de la obra; o el documento de las expropiaciones convocadas para marzo de 2016 que no se celebraron cuando gestionó políticamente la paralización de esta reforma.

En cualquier caso, les solicitó que mantengan la obra paralizada y procedan su anulación en los cauces que consideren, ya que, a pesar de lo que dicen los socialistas, "la obra puede detenerse en cualquier momento con la ley en la mano y hay muchos ejemplos de obras adjudicadas que fueron paralizadas".