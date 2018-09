Cosmética natural con sello trasdezano

El vecino silledense Alberto López lanza, a nivel nacional, la marca por la que lleva trabajando cinco años: Hebolario Bio. Es un proyecto que lleva en solitario en el que potencia la coméstica ecológica y de calidad. Los usuarios de la patente podrán disfrutar de cuatro nuevos productos para el cuidado.

Un vecino de Silleda patenta la marca e cosmética ecológica, por la que lleva trabajando media década. Alberto López, empresario de la localidad, lanzará a principios de octubre sus cuatro primeros productos de cosmética que estarán a la venta en a través de Herbolario Bio.

Es una página online a través de la que se pueden adquirir cualquier producto de cosmética natural: "Habrá variedad, cada uno de ellos tendrá la misma calidad que la exigida para nuestros propios productos", afirma López. Por el momento la venta está dirigida a la península, con un coste adicional o gratuita si se añade a la cesta un producto que sea de los propios de la marca.

Después del proceso de creación de la página había que crear los propios productos de cosmética natural. Son artículos diseñados y pensados por el silledense, desde el contenido hasta las cajas. El contenido lo elabora un laboratirio extenro, puesto que "por el momento no dispongo de las máquinas que son muy caras, no descarto que en un futuro la fabricación también la haga yo mismo", recalca. Por el momento tiene cuatro productos que son: Lusco&Fusco, crema antiedad cuyo activo es el guisante; Bico&Bágoa contorno facial elaborado con jengibre; Fervenza, crema facial de pepino; y Brétema, sérum facial con zanahoria y guisante. "Los nombres está explicados para que los de fuera de Galicia los entiendan. Fue lo que más me costó, porque hay que buscar una vinculación con el producto, pero todos los que saque van a ser con arraigo gallego", afirma.

Para finales del presente año habrá otros cuatro a la venta, de momento, hay dos que han pasado todos los certificados para poder lanzarse y los otros dos están pasando los procesos. Uno es un gel-champú y el otro es un aceite corporal energizante de pomelo. "Todos ellos están hechos con elementos que se separa de los habituales.