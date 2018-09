El Conservatorio vuelve a iniciar el curso sin clases de trompeta y trompa por falta de profesores

El Conservatorio de Lalín ha iniciado el curso otra vez sin profesor de trompeta y trompa. Así lo denuncia el grupo municipal del PP, que exige una "solución inmediata y permanente" a una Lara Rodríguez Peña que califica una vez más como "la peor concejala de Cultura de la historia de Lalín". Advierte de que "no va a permitir" que la edil y el alcalde, Rafael Cuíña, "demoren ni un minuto más" el comienzo de las clases en ambas especialidades, después de que no hayan buscado solución a un problema que sabían que tenían desde hace meses.

Para los populares, es "intolerable" que vuelva a empezar el curso sin profesores de trompa y trompeta, algo que achacan a "la incompetencia" de la concejala de APAC. "Sabía perfectamente qué problemas podía tener y no fue capaz de adelantar las tramitaciones para que, después de un curso casi en blanco, los alumnos de estas especialidades pudieran empezar sus clases en tiempo", manifiestan. Desde el PP transmiten quejas de padres que se sienten "ninguneados y vacilados" por el gobierno tras empezar el curso sin maestros por segundo año consecutivo. De esta "falta de confianza" en el ejecutivo de Cuíña y en la labor de Peña habla el hecho de que -según su testimonio- algunos padres han llegado a matricular a sus hijos en otros centros.

Los populares aguardan que la contratación de los docentes se produzca con "carácter inmediato y sin demora"; de lo contrario, estudiarán medidas para forzar al gobierno a dar una solución a corto plazo para evitar que se repita "la escandalosa situación" del último curso, que provocó "numerosos perjuicios a los alumnos y los padres".

20 meses sin auditorio

El PP suma a las "negligencias" del cuatripartito la "vergüenza" de seguir con la Sala Tuno Valdés del Auditorio Municipal sin arreglar y cerrada al público, veinte meses después de producidos los daños. "Si ya era una vergüenza mayúscula" que las obras se acometiesen a principios del pasado verano, como había anunciado el alcalde, "y una vez más no cumplió", las previsiones que baraja ahora "son aún más sonrojantes y pudieran acercarse a la frontera de final de año".

"No podrán comenzar unas obras que están sin adjudicar antes de noviembre", de modo que la Banda de Lalín se ve obligada a ensayar para un próximo certamen "en condiciones lamentables e incluso con riesgo para los músicos, que vieron como los desprendimientos de trozos del techo se fueron sucediendo con el paso de los meses". "Si la sala no está arreglada es porque el alcalde no hizo las obras antes del verano o en todo el año anterior, no porque la banda no le deje porque la utiliza para ensayar", apostilla. La fuerza de la oposición insiste en que "el único culpable" de esta situación "kafkiana" es Cuíña, al que acusa de "despreciar a la amplia comunidad de la Banda y del Conservatorio".