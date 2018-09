Azos recita a Rosalía para abrir unas fiestas "libres de violencias, inclusivas e igualitarias"

Lalín dio comienzo a los festejos con un pregón feminista y el lanzamiento del chupinazo. "¡Lalín será feminista o no será!" quedó resonando en la localidad que abrió cinco días de fiestas en honor a As Dores. Son jornadas de celebración cargadas de actividades para todas las edades y gustos.

El colectivo Azos Feministas fue el encargado de dar el pregón de los festejos. La asociación estuvo trabajando durante varias semanas para crear un texto que no dejase indiferente a nadie y que calase en los asistentes. Al escenario se subieron varias integrantes para hacer lectura del mismo acompañadas por varias autoridades. Empezaron hablando de la formación que nació en un Lalín "combativo", a principios de este año. La asociación se creó para trabajar contra la "opresión que sufrimos diariamente las mujeres en un sistema patriarcal que limita nuestros derechos". Destacó que las mujeres están, en la actualidad, relegadas a un plano doméstico en una posición invisible. Aprovechó para destacar la revolución causada a partir del 8 de mazo, en el que se mostró que "el feminismo está más vivo que nunca y ya no tenemos miedo a salir a la calle y decir ¡basta!".

El feminismo lleva muchos años de la mano de varias referentes que consiguieron el derecho a voto o ser socializadas igual que los hombres. Para estas mujeres también tuvieron palabras desde Azos Feministas, que aseveraron que "somos las hijas de las brujas que nunca se pudieron quemar". En concreto recordaron a Rosalía de Castro, puesto que es considerada "un símbolo nacional". Afirmaron que siguen su camino e inequívoca afirmación: "Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino". Después de leer uno de sus fragmentos recogido en el libro Follas Novas, hicieron referencia al colectivo LGTBI. "Que levanten la mano todas aquellas personas que sean heterosexuales. ¿Os hicieron alguna vez esta pregunta? Debe de ser porque no importa, que cada uno quiera a quien quiera", afirmaron. También resaltaron la primera boda homosexual que se hará en el municipio a través de la obra teatral Elisa e Marcela, que será el próximo viernes. Destacaron que es uno de los cuatro concellos españoles con más de 10.000 habitantes que nunca vio casar a una pareja del mismo sexo.

Con una referencia a los paraguas de colores que están en la calle Colón, el colectivo abogó por un Lalín diverso y aprovechó para felicitar al municipio por hacer visible carteles de parejas saltando desnudos o por el fin de semana del Orgullo. "Porque si Lalín busca la igualdad, tiene que ser feminista y las fiestas también". También destacaron que "las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia, y a decir ¡No es no!". Antes de finalizar, invitaron a todos los asistentes a que disfrutasen de la primera Verbena Feminista que se celebra mañana, resaltando una frase de Emma Goldman: "Si no podemos bailar no es nuestra revolución". Asimismo, desearon unas As Dores "divertidas, inclusivas, libres de violencias, donde el respecto, el buen trato y la alegría estén presentes".

Por otro lado, a lo largo del pregón, hicieron referencia a que durante los festejos habrá un Punto Violeta para garantir que la fiesta sea para todas y no se produzca ninguna agresión. El puesto se inauguró ayer por las concejalas de Igualdad, María Jesús Sánchez, de Cultura, Lara Rodríguez Peña y de Medio Ambiente, Celia Alonso. El puesto estará abierto hoy de nuevo en la Praza da Igrexa de 19 a 22 horas, también estarán en la estatua de Loriga y en el Lalín Arena durante el encuentro de balonmano. Mañana estarán en la calle de los vinos de 18:30 a 22 horas. El lunes será de 19 a 22 horas en la Praza de Loriga y el martes, en el mismo sitio, de 17.30 a 20 horas. Es un punto de información que pretende ayudar e informar a todos los interesados.

Las integrantes del colectivo encargadas de leer un pregón preparado por todas estuvieron arropadas por el alcalde, Rafael Cuíña, los concejales de Turismo, Francisco Vilariño, y de Cultura, Lara Rodríguez Peña, así como por miembros de la comisión y la vecinanza que se acercó para dar comienzo a las fiestas. Acto seguido, el alcalde fue el encargado de lanzar el chupinazo y encender el cartel iluminado con 'Lalín 18', dando así por iniciados los cinco días de As Dores.

Para finalizar el primer día de los festejos patronales, Noite Fechada, Los Vagos de Lalín y Nao ofrecieron su música durante la verbena en la Praza da Igrexa.