Vecinos de Silleda se quejan por la falta de médicos de urgencia en el centro de salud

Vecinos del municipio silledense se quejan por la falta de médicos en el servicio de urgencias del centro de salud. En la tarde de ayer, varios residentes asistieron al centro y estuvieron más de una hora esperando a ser atendidos. "La única solución que nos dan es esperar hasta que aparezca, pero no nos dicen nada más; si llega a ser algo urgente de verdad puede haber una tragedia", afirma una vecina. Además, apunta que no es la primera vez que les sucede este altercado y que no están solucionando el problema, que tienen que estar esperando más de una hora a que aparezca alguien. "Deberían poner más médicos, pero esto así no puede seguir, es una vergüenza", destaca. Esta vecina acudió con un familiar y destacó que "quizás mi urgencia no sea muy grave, pero otras si lo pueden ser y luego hay problemas, pero si no está el médico, ¿cómo hacemos?".

Donación de sangre

Por otro lado, una unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangue de Galicia visita Silleda el próximo lunes, día 24. El autobús estará situado en la Avenida do Parque, de 10:30 a 14 horas y de 17 a 21. Concello y Centro de Transfusión animan a colaborar con su donación, ya que permite que muchos enfermos recuperen su salud. Para realizar el trámite es necesario llevar la tarjeta de donante o documento identificativo.