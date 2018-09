Lores: "Si están en contra de la prórroga, que actúen"

"Políticamente se les llena la boca con declaraciones contra la prórroga, pero cuando se asumen responsabilidades de gobierno, piden que solo hablen los jueces. Si están contra de los 60 años más de concesión a Ence, que actúen". Así se manifestaba ayer el alcalde, Miguel Fernández Lores, ante la mesa que propone el PSOE y la falta de medidas contra esa prórroga con el argumento de que está bajo análisis judicial.

"Si ese acuerdo de un Gobierno en funciones no es legal, como así lo creemos porque hay argumentos jurídicos y administrativos, no tiene sentido hablar de traslado" y menos aún que sea el Concello el que encabeza esa hipotética mesa "porque los ayuntamientos no tienen competencias en traslados".

"La única clave es decidir si la prórroga es legal o no y nosotros creemos que no lo es porque discrepamos con el argumento de que Ence en la ría es de interés general", sentenció ayer Lores.