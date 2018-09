El Gobierno Central informa a los vecinos de Viascón de que las obras de la N-541 continúan

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Maica Larriba, mantuvo un encuentro con la asociación de vecinos "O Campo" de Viascón y la comunidad de montes, en la que estaba el presidente Ernesto Filgueira, para explicarles la realidad del proyecto de mejoras de la N-541 su paso por esta parroquia de Viascón.

En esta reunión, Larriba manifestó que no existe ningún documento en el ministerio de Fomento que refleje una paralización, tal como sostiene el alcalde de Cerdedo-cotobade, Jorge Cubela, del proyecto "por lo que sencillamente mantuvo su tramitación con normalidad".

Subraya la subdelegada del Gobierno que "en la Administración si no existe un papel las promesas no tienen ninguna validez y según informan de Carreteras esa paralización no figura en el expediente", recordó Larriba. El proyecto es una mejora de la seguridad en la carretera nacional N-541 y contempla diversas actuaciones a lo largo de esta carretera, siendo la de Viascón la última que queda por realizar.

Además, Maica Larriba, les informó que el proyecto fue aprobado en septiembre de 2014 y expuesto a información pública en noviembre de 2104. Fue expuesto en los ayuntamientos afectados, en la Unidad de Carreteras de Pontevedra y en la Demarcación de Carreteras de A Coruña como exige la normativa.

En este período solo tres particulares presentaron alegaciones pero por la reposición de cierres, básicamente. "Ni el Concello de Cotobade ni ninguna administración presentó ningún alegato", indicó Larriba, por lo que finalmente el proyecto fue aprobado en septiembre de 2015. En noviembre se licitaron las obras y el contrato con la constructora fecha de junio de 2016.

Las obras fueron acometidas a lo largo de estos años sin ningún tipo de paralización y ahora toca el tramo de Viascón. "Ahora con una obra hecha que solo resta la parte de Viascón y sin que nadie hubiese presentado alegaciones es muy complicado paralizarla", recordó Larriba.

En todo caso, la demanda principal del vecindario es por un giro a la izquierda que pretende mantener en el punto kilométrico 81,200, según transmitieron sus portavoces en la reunión. Este aspecto va a ser estudiado por Carreteras por si puede existir alguna alternativa viable que garantice la movilidad en la parroquia de Quintán, según destacó la subdelegada de Gobierno.

El presidente municipal de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, tiene aplazada por el momento su firma en las actas previas de la expropiación de los terrenos afectados por la reforma de la travesía de la N-541 en Viascón como medida de protesta para exigir a Fomento que no imponga esta obra, rechazada por los vecinos y el Concello, y abra un proceso de diálogo para consensuar cualquier actuación.

Cubela quiso dejar claro que va a rubricar este documento de actas previas, ya que es su deber legal "y siempre respeto a la normativa", pero va a estirar los plazos, ya que pretende dejar claro el malestar del gobierno local y de los vecinos por la reactivación de este "paralizado" proyecto. "Voy a hacer lo posible porque se vuelva a detener este destrozo, pero para ello en primer lugar quiero tratar de forzar una negociación entre las partes", afirmó Cubela.