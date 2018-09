La Feira do Moble acoge el acto de entrega del XXIII Premio Reimóndez Portela

La Feira do Moble de Galicia que se celebra en el recinto ferial de A Estrada superó su ecuador en la jornada del viernes, marcada por el showcooking del prestigioso cocinero Pepe Solla en el stand de Corral y Couto y el ya tradicional acto de entrega del Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela, que rinde tributo a la insigne figura del que fuera alcalde de A Estrada, bautizado por sus vecinos con el sobrenombre de "médico dos pobres" por su humanidad. En esta ocasión recayó en el periodista, profesor de Comunicación Audiovisual de la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Fernando Redondo Neira, de cuyo artículo "Derivas e encrucilladas do Novo Cinema Galego" -publicado por la revista Tempos Novos- destacó el jurado del certamen su "impecable redacción" así como su precisión y concreción" además de que estaba "bien informado y documentado".

La entrega del galardón a Redondo Neira se produjo después de que tuviese lugar la tradicional ofrenda floral en el exterior del recinto ferial, a cargo de ocho mujeres integrantes del Coro Parroquial de San Miguel de Castro. En representación del Concello acudió al evento el teniente de alcalde y edil de Cultura de A Estrada, Juan Constenla Carbón, integrante además del Comité de Seguimento del Premio. Asimismo, también se dieron cita en el acto el secretario xeral de Política Lingüística, el estradense Valentín García; el diputado provincial de Cultura e Lingua, Xosé Leal; la profesora de la USC y "mantedora" del acto Dolores Vilavedra Fernández; y familiares de Reimóndez Portela, como su hijo Luis Reimóndez, presidente del Centro de Iniciativas e Turismo (CIT).

Valentín García subrayó la importancia de este premio por promover el uso del gallego en el periodismo, donde "trabajamos día a día para ganar presencia" y si bien "los avances fueron notables desde la creación de este premio en 1996, aún nos queda camino por andar". También valoró muy positivamente la variedad temática de los artículos que vienen ganando las sucesivas ediciones del certamen como "síntoma de que el gallego puede y debe moverse por las distintas secciones del periódico".

El nombre de Fernando Redondo Neira viene a sumarse ahora a la insigne nómina de autores que ya han ganado el prestigioso galardón desde su primera edición, en 1996: Olimpio Arca Caldas; Francisco Ricardo Franco Martínez; Rubén Valverde Alonso; Francisco Castro Veloso; Antón López, Rosa Gómez y Soedade Noia; Francisco Rozados Rivas; Xerardo Neira Pereira; Miguel Anxo Fernán Vello; Ruth Fernández Fernández; Santiago Jaureguízar; Francisco Fernández Rei; Vicente Araguas; Manuel Suárez Suárez; Xosé Neira Vilas; Xosé María Lema Suárez; Juan Luis Blanco Valdés; Héitor Picallo; Xosé Luna Sanmartín; José Manuel Bértolo y Luís M. Ferro; Ramón Vilar Landeira; Raquel C. Pico; Armando Requeixo Cuba y Fernando Redondo Neira.

Fue el último acto de una jornada en la que pasó por la feria y por el taller del ciclo medio de Madeira del IES Antón Losada Diéguez el portavoz de En Marea, Luís Villares, acompañado por el diputado autonómico Francisco Casal y la edil de Móvete Mar Blanco. Villares y Blanco defendieron la necesidad de que la Xunta apueste por la Formación Profesional contribuyendo a su adaptación a las necesidades del sector del mueble. Villares entiende que, dado el proceso de modernización en el que está inmersa la industria, hay que proporcionarle personal cualificado. Y, paralelamente, formarse adecuadamente mejorará la empleabilidad del alumnado.También demandó que la Xunta apoye la modernización de equipos de las pequeñas y medianas empresas, precisamente las que generan más empleo en Galicia. Ello favorecería también la creación de puestos de trabajo en A Estrada. Por su parte, Mar Blanco abogó por convertir al ciclo medio de Madeira de A Estrada en un referente en Galicia y denunció la precariedad del transporte público, que perjudica a los estudiantes a la hora de acceder a los centros educativos y también de aspirar a un trabajo si no tienen medios de transporte propios a su alcance.

En la visita de En Marea y Móvete al taller, el jefe de Departamento del Ciclo de Carpintería e Moble, Juan García, dio cuenta de la reciente visita de dos docentes italianos del sector del mueble e informó de que alumnos de Madeira del Antón Losada podrán acceder desde enero a la formación dual en la fábrica de Cocinas Santos.

Ya en su cuarta jornada, la sabatina, más allá de la vertiente propiamente expositiva de la Feira do Moble, tendrá lugar la presentación del proyecto Erasmus+ Future Facing a cargo de Ana Alzate en representación de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y de Montserrat Rodríguez del CIS Madeira.

A las 20.00 horas -poco antes de que se cierre el recinto ferial- tendrá lugar el sorteo de regalos entre los visitantes: dos pases dobles para acceder al circuito lúdico-termal Acquaform del Balneario Termas de Cuntis y dos cenas para dos personas en el restaurante O Asador de Leo. La entrada de un euro -valedera para todos los días de la feria- servirá para participar en este sorteo.