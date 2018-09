Cáritas descarta que prendas tiradas en San Antón sean de su ropero

| Cáritas Parroquial de A Estrada emitió en la tarde de ayer un comunicado para desvincularse públicamente de la ropa que apareció esparcida sobre la acera, junto a una bolsa de plástico y al lado de un grupo de contenedores, en la calle San Antón. La organización quiso dejar claro que esta ropa no pertenece a su ropero y puntualizó que únicamente distribuyen prendas de las que recibe este fondo los miércoles, a no ser que las condiciones de necesidad obliguen a aportar estos artículos en otras jornadas. No obstante, incide en que ayer no se realizó ninguna entrega.