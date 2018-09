La Agasp excluye a 9 de los 423 aspirantes a 38 plazas de la Policía Local

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) publicó hoy en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que anuncia la publicación de las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo unitario convocado por la Xunta de Galicia para el ingreso en los cuerpos de la Policía Local de Galicia, con la categoría de policía, por la modalidad libre. De acuerdo con los anexos de dicha resolución de la Agasp, nueve de los 423 aspirantes engrosan la lista provisional de excluidos y un total de 63 han sido declarados no exentos de la realización de la prueba de conocimientos de la lengua gallega.

Unos y otros dispondrán de un plazo de 10 días hábiles –contados a partir de mañana, día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio– para corregir el defecto que motivó su exclusión de la lista provisional de admitidos -la incorrección de la tasa, la no solicitud de forma presencial de su certificado de inexistencia de antecedentes penales, la presentación de la instancia fuera de plazo o la falta de pago de la oportuna tasa- o su declaración como no exento de la realización de la prueba de conocimientos de la lengua gallega.

En cuanto a la lista provisional de admitidos para el proceso selectivo, puede consultarse a través de la página web oficial de la Agasp: http://agasp.xunta.gal. Quien no figure ni en esa lista ni en la de excluidos -aun habiendo presentado debidamente su solicitud de inscripción en el proceso- también dispone de 10 días hábiles para presentar la oportuna reclamación, al objeto de lograr su inclusión en el listado de aspirantes admitidos.

Desde la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza -departamento autonómico al que está vinculada la Agasp que dirige el director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor- recordaron hoy que este es el primer proceso selectivo unitario de policías locales que se lleva a cabo en la comunidad autónoma gallega. Se produce después de que la Vicepresidencia de la Xunta y la Fegamp alcanzasen un acuerdo que se plasmó en la publicación del Decreto 115/2017 el pasado mes de noviembre. Hasta el momento, hicieron notar desde Vicepresidencia, un total de 52 concellos se han adherido "a estas convocatorias unificadas, lo que supone más del 40% de los concellos con policía local". También recordó que, en virtud de ese mismo decreto, la Agasp "ya llevó a cabo este año el proceso selectivo para la cobertura de 109 plazas de auxiliar de policía local, que ya están trabajando en los concellos solicitantes".