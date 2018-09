La obra de la alameda costará un 20% menos y la de Fernando Conde entra en baja temeraria

El alcalde de A Estrada, José López Campos, desveló al mediodía de ayer que la ejecución de las obras de reforma y ampliación de los jardines municipales y de reforma de la avenida de Fernando Conde le saldrán a la administración local más baratas de lo que había estimado. Y es que las empresas aspirantes a los dos procedimientos convocados para su contratación arrojan importantes bajas. Así lo indicó el máximo mandatario local después de que en la jornada de ayer tuviesen lugar las oportunas sesiones de mesa de contratación.

En el caso de la obra de reforma y ampliación de la alameda municipal de A Estrada concurrieron al procedimiento un total de 7 empresas, interesadas en hacerse con la adjudicación de los trabajos. Tras estudiar detenidamente las ofertas, la mesa de contratación decidió en el día de ayer adjudicar la obra a la empresa que presentó una oferta más ventajosa para los intereses del Concello. De hecho, ya emitió ayer mismo una propuesta de adjudicación. Y, según explicó José López, hoy mismo se le enviará a la empresa interesada dicha propuesta. Esa mejor oferta arroja "una baja considerable", explicó el regidor local, cifrada en torno al 20% del importe de la obra. La intención del munícipe es que los trámites se puedan agilizar al máximo para que la firma del oportuno contrato se pueda efectuar en el transcurso del presente mes de septiembre bajo la pretensión de iniciar la ejecución de las obras en octubre.

No será tan rápida la adjudicación provisional y definitiva de la reforma proyectada para Fernando Conde. En este caso, la mesa de contratación determinó que una de las 9 empresas aspirantes incurrió en una baja temeraria. Esto quiere decir que su oferta es inferior al 10% de la media de las ofertas presentadas por las demás empresas aspirantes. Por tanto, se entiende que podría tratarse de una rebaja "desproporcionada" para la que ahora se le pedirá justificación. Desde la administración local se le otorgará un plazo de 5 días para justificarla. Serán los técnicos municipales quienes, transcurrido ese plazo, decidirán si se admite o no la justificación aportada por la empresa. Luego, llegará el momento de adjudicar la obra. Desde el equipo de gobierno se confía en que ese momento no se demore más de una semana. De este modo, explicó el máximo mandatario local, la obra de Fernando Conde también quedaría adjudicada este mismo mes y su ejecución podría iniciarse el próximo mes de octubre.

De hecho, confía en que las obras de alameda y Fernando Conde estén en ejecución "no más allá de mediados de octubre".