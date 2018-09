Móvete reclama una parada de bus en San Martiño para mejorar el transporte escolar

Movemento Veciñal Estradense (Móvete) reclamó ayer una parada de autobús para el lugar de San Martiño, en la parroquia de Barbude, a fin de mejorar el servicio de transporte escolar.

Este grupo asegura que en el año 2012 el IES Antón Losada Diéguez remitió un escrito solicitando esta parada para recoger a alumnos de Secundaria, aprovechando que ya existe para los estudiantes de Primaria. "La respuesta fue negativa ya que, al parecer, no hay modificaciones en las rutas si la distancia a la parada asignada no es superior a los 2 kilómetros. En este caso no llega a los 2 pero sí que se aproxima, pues estos niños tienen que caminar 1,7 kilómetros, de tal manera que los martes no les daría tiempo a llegar a sus casas, comer y regresar a la parada para coger de nuevo el autobús", apunta la edil Mar Blanco.

Móvete aseguró gestiones también por parte de la ANPA del citado instituto, señalando que la parada de Trasmonte está en una zona sin aceras ni buena iluminación y que en junio de este año fue Fesanpas quien pidió esta parada en Trasmonte para mejorar el servicio de transporte escolar del alumnado de los tres institutos.

Por todo ello, esta formación insta al Concello a solicitar ante la Consellería de Educación la revisión del itinerario 99PO0132 para incluir una parada en San Martiño, antes de Trasmonte, y poder mejorar el servicio de transporte.