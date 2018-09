Lalín multará a la empresa de limpieza si no respeta las condiciones del contrato

El Concello de Lalín abrirá un expediente sancionador a la empresa concesionaria del servicio de limpieza si no respeta a rajatabla las condiciones del contrato. Así lo indicó ayer el alcalde, Rafael Cuíña, en una entrevista en una radio local, donde enfatizó que si bien "no existe un enfrentamiento con la empresa, sí tiene que mejorar". También pidió a los ciudadanos un esfuerzo para mantener las calles limpias y que no echasen desperdicios a la vía pública o depositasen residuos fuera de los contenedores, recordando que existe un punto limpio que funciona correctamente.

Estas manifestaciones del mandatario se produjeron tras una reunión entre la edil de Medio Ambiente, Celia Alonso, con representantes de la firma Lalín Sostible, a quienes trasladó "las numerosas quejas vecinales recibidas y contrastadas por el Concello" y exigió la adopción de medidas necesarias para paliar estas deficiencias.

La reunión mantenida entre administración y empresa -también contó con la participación de técnicos municipales del área de Medio Ambiente- sirvió para poner en común los problemas e incidencias con los que se encuentra el desarrollo y ejecución del contrato y, a partir de ahí, coordinar las acciones que sean necesarias para llevar a cabo para dar estricto cumplimiento a los requerimientos recogidos en el pliego de condiciones. La concejala de Medio Ambiente agradeció la "receptividad" a las peticiones suscitadas desde el ayuntamiento y la buena disposición mostrada por los responsables de Lalín Sostible para dar solución inmediata a las deficiencias detectadas en la prestación de este importante servicio público. "Se trata de dar respuesta a una demanda imprescindible para mantener la buena imagen del concello y también evitar la posible apertura de un expediente sancionador, algo a lo que puede recurrir el ayuntamiento en caso de que no se palíen las carencias detectadas", manifestó Alonso Caramés.

Con respecto a este asunto, el alcalde insistió que la administración que representa no está en un enfrentamiento con la empresa adjudicataria, pero dijo que sí se hace imprescindible mejorar la actual situación para que Lalín esté mucho mejor desde el punto de vista medioambiental la cómo está ahora, algo a lo que ya se comprometió la empresa concesionaria del servicio. Por otra parte, tanto Rafael Cuíña como Celia Alonso volvieron incidir en el necesario civismo y concienciación ciudadana para tener una villa más limpia y agradable durante todo el año, pero especialmente ahora que se acercan las fiestas.

El alcalde recordó que existe una ordenanza de medio ambiente que contempla sanciones, y que aunque "no queremos recurrir a las multas a veces parece que no quieta más remedio". A cuyo objeto, le solicita a los ciudadanos que se paren a pensar se quieren un pueblo limpio y, por supuesto, contribuir la que esto sea así. Comparó un posible escenario de imposición de multas a los ciudadanos con aquellos casos en los que algún vecino es sancionado por infringir la normativa de tráfico; algo en lo que el Concello no tiene especial interés, pero que en ocasiones es necesario para que las normas de urbanidad se mantengan.