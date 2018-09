Unas fiestas que se facturan a 30 días

Las fiestas patronales de Lalín se abrirán mañana para llenar las calles de numerosas actividades y actuaciones durante cinco días. Es una de las citas más esperadas por los vecinos y que la comisión de fiestas prepara con mucha entrega y dedicación. En estos últimos días solo queda conseguir completar el presupuesto y que todo salga sobre ruedas.

Con todo cerrado para As Dores, la comisión de fiestas sigue sin conseguir llegar al presupuesto de que gastaron para hacer un cartel completo e actividades, con variadas actuaciones y esperando satisfacer a los vecinos. El coste de las mismas casi llega a los 150.000 euros y por el momento "hemos recaudado algo más de la mitad, pero el presupuesto es una cifra muy alta", afirma el presidente de la organización, José Luis Crespo. Son unas fiestas en las que se necesita mucha organización y consejos para organizarla, por eso, la comitiva ha pedido consejo a anteriores organizadores, desde donde le afirmaron que muchos vecinos se animan a colaborar una vez pasadas las fiestas, incluso llegando al mes de octubre. Asimismo, "muchos locales nos han afirmado que colaborarán en función de lo que recauden en los cinco días de fiestas", explica Crespo. Esto supone una intranquilidad hasta el último momento para la comitiva, que espera que todo salga bien y también disfrutar de las fiestas.

La comitiva anima a todos los interesados en colaborar con las fiestas de As Dores a asistir a la oficina de Abanca y hacer su aportación en la cuenta ES74 2080 5041 1430 4001 9973. Por otro lado, el sorteo para el lote que incluye un coche, una televisión o una playstation, entre otros artículos, sigue abierto. Muchos de los locales de Lalín tienen las rifas para poder participar. Además, la comisión se fue a la feria del martes para venderlas "algo que estuvo muy bien, puesto que la gente se animó mucho", afirma Crespo.

Los festejos, ansiados por los vecinos, contienen actividades para los más pequeños durante el día, así como actuaciones de las bandas de música de la localidad y también de charangas que amenizarán las cinco jornadas diurnas. Exposiciones, talleres, zumba solidaria, cantos, deportes o juegos, entre otras actividades, llenarán las calles de Lalín de ambiente.

Las atracciones ya se están asentando en sus parcelas de O Regueiriño para abrirse mañana al público y hacer disfrutar a los pequeños y no tan pequeños. Los festejos darán comienzo mañana por la tarde con juegos por la integración y el campeonato de futbolín por los diferentes establecimientos. Acto seguido tendrá lugar la carrera solidaria, tanto para niños y adultos, como la de diversidad. Después de la entrega de premios, el colectivo lalinense Azos Feministas abrirá las jornadas con su pregón. Desde la organización están preparando todo para dejar constancia de la lucha que quieren seguir en la localidad, hasta el momento no se conoce quien o quienes serán las encargadas de dar voz a la asociación. Después del chupinazo, por la noche habrá concierto de Noite Fechada, Los Vagos de Lalín y Nao, en la Praza da Igrexa para finalizar con su música el primer días de las fiestas patronales de As Dores.