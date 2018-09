Entre el diseño y el sello de Cabanas

Rosa Herraiz se presenta al mundo como Rosa De Cabanas; al menos para los que agudicen el ojo. Su firma emerge en la práctica totalidad de las manifestaciones culturales o educativas de A Estrada. Esta vecina de Ouzande, diseñadora y arquitecta, lleva 16 años confeccionando carteles, camisetas e incluso portadas para libros. Este año, y como es habitual, el Concello reservó para su inspiración ilustrativa el cartel del Outono no Principal. De ella son también los diseños de la agrupación Tequexetéldere, algunos de los de la asociación ACOE y, desde luego, los del colectivo que vio crecer su talento, A Fervenza de Ouzande.

Con lápiz en mano y coloreando los apuntes del colegio fue desarrollando Rosa Herraiz su vocación desde niña para convertirla después en profesión. Su arte es funcional. Una funcionalidad que trasciende al diseño personal de toda una localidad. "En el diseño se necesitan pautas, algo que lo diferencia del arte; a mí me gusta porque hago las cosas con un objetivo definido", subraya.

Así es que, bajo la firma, Rosa de Cabanas, esta vecina natural de la parroquia estradense de Ouzande lleva 16 años brindando su inspiración para programaciones, carteles publicitarios, camisetas o portadas de libros fuera y dentro del municipio estradense. El comienzo de su andadura fue parejo al nacimiento de la asociación A Fervenza de Ouzande. A la vez que formaba parte de su directiva, Herraiz ultimaba sus estudios de Arquitectura.

Así es que la asociación le ha servido a la artista como casa de prueba para trazar esbozos, descartándolos y, en el medio, alcanzar su sello personal. Pese a que confiesa no sentirse arrepentida de ningún trabajo, sí que realizó algún experimento fallido para el colectivo de Ouzande. "Siempre me dejaron libertad de maniobra,empecé investigando por varios caminos, he tenido algunos inicios demasiado minimalistas, en concreto un cartel que al final no salió porque no se entendía", confiesa la artista.

Quizás por ello se sienta más cómoda en la órbita del diseño aunque no deje de complementarlo con los trabajos en arquitectura: "una casa es para toda la vida con lo que la responsabilidad en el terreno de la arquitectura supera con creces al del diseño", confiesa. A lo anterior se suma que, a veces, los diseños que a la artista le entusiasman, no lo hacen tanto para el resto. "Es la parte que al principio puede frustrar en mi trabajo pero que al final te permite crecer", subraya.

Aunque el día a día no le deje demasiado tiempo para avanzar en la creación de una marca propia, encamina su mirada futura hacia esta dirección: "hay ciertas cosas que hago por motivación personal, por cosas que me pasan y las transmito con el dibujo, o bien las hago por pura diversión y aquí sí me gustaría profundizar, darle algún día a estas cosas mi marca personal", comenta.

Sin embargo,su rasgo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta conseguir la impronta que la distingue y la hace reconocible en la localidad estradense. Precisamente, el departamento de Cultura del Concello de A Estrada reserva para De Cabanas el diseño de la programación cultural que, o bien florece en primavera, o bien retoña en la época otonal. Así es que para la promoción del Outono no Principal 2018, Rosa Herraiz impregnó nuevamente su trazo ilustrativo en el rótulo. En él incorpora "elementos que ya se repiten en otras ocasiones", arguye. Y de él no deja de despertar curiosidad el paraguas, la figura femenina en bicicleta, el fiel perro que la acompaña y que, pese a la lluvia, no detiene su trayecto de cara al teatro. "Siempre me parece interesante incluir la presencia femenina en los diseños; puede que haya una yo teórica en el cartel", describe. "La bicicleta representa para mí un objeto muy evocador, de libertad pese a la lluvia. En cuanto al animal, es una licencia que me he permitido porque representa a mi perra Cinza", detalla De Cabanas.

De hecho, en los afiches que diseña, los elementos vivos que van desde las figuras humanas hasta los animales son una constante. De alguna forma, argumenta Rosa Herraiz, "son componentes naturales que le dan expresión al cartel y lo hacen revivir".

Cada uno de los trabajos de esta artista de Ouzande encubre una carga importante de historia del arte o teoría de la composición. "Son elementos que me ayudan muchísimo y son totalmente necesarios para realizar mi trabajo porque la ilustración no surge de la nada, sino que se debe a un hondo estudio y a la observación de las cosas", relata. Y aunque si bien es cierto que sus trazos demuestran una cierta predilección por los toques vanguardistas y el minimalismo, Rosa De Cabanas prefiere no encasillarse.

Esta diseñadora ha ido confeccionando su trayectoria artística gracias al cuidado que vierte en las diferentes propuestas que las firmas y colectivos le encargan. "Lo que más me gusta es que me planteen cosas nuevas, enfrentarme a temas diferentes". Y pese a la dificultad de recordar toda y cada una de sus composiciones, Rosa Herraiz evoca un trabajo con especial atención: "el momento en que nos llamaron para la puesta en valor de las neveras de Fixó; allí trabajamos un equipo de arquitectos y yo con la parte del diseño". Una bonita confluencia de sus dos dedicaciones.