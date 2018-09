Asegura que A Estrada presentó "el último día y mal" todos los proyectos del Plan Concellos de este año

"Todo lo que se hizo en A Estrada tiene el nombre y apellido de la Diputación de Pontevedra", manifestó ayer Carmela Silva, después de detallar las obras incluidas en el Plan Concellos de 2016, 2017 y 2018. "¿Hay alguna obra en A Estrada que no se hiciese con fondos de la Diputación?", preguntó. Añadió seguidamente la presidenta provincial que no espera que nadie la aplauda, subrayando que es obligación de la Diputación realizar estas aportaciones, pero no ocultó su sorpresa cuando desde el Concello se habla de determinadas actuaciones sin reconocer el apoyo del ente provincial.

Silva se reconoció también sorprendida por el hecho de que el alcalde de A Estrada, José López Campos, hubiese salido en prensa "cuestionando que no somos eficaces". Tras asumir que la necesidad de agilizar el procedimiento administrativo en este país, la presidenta provincial quiso responder al dirigente aprovechando su visita a la capital de Tabeirós con toda una serie de aclaraciones. "Estos proyectos se presentaron el último día de abril", señaló. Seguidamente explicó que en las bases del Plan Concellos aparece que la Diputación tiene seis meses para evaluar los 450 proyectos presentados. "Nuestro plazo acaba a finales del mes de que viene", remarcó la política socialista, que quiso añadir que ya está revisado casi el 100% de los proyectos. "Ocurre que hay concellos a los que no hay que pedir que entreguen otra documentación y otros que sí. ¿Qué pasa en A Estrada? Que presentaron mal todos los proyectos", aseguró.

Seguidamente, Carmela Silva fue enumerando proyectos como el del campo de fútbol Manuel Regueiro, las zonas de ocio de la alameda, la mejora de caminos rurales, el arreglo de fuentes en el rural o la pavimentación de vías urbanas. En la mayor parte de los casos indicó que existía "informe técnico desfavorable", remitiéndose el consiguiente requerimiento de subsanación. Aportó la presidenta provincial también las fechas de contestación del Concello, todas ellas entre el 7 y el 17 de septiembre.

"Se demuestra una cosa: la Diputación hizo su trabajo, que tiene de plazo hasta finales de octubre; se le requirió a A Estrada y A Estrada presenta en septiembre de este año. Y si lo presentan también reconocen que estaban mal los proyectos. ¿Qué quieren? ¿Qué prevariquemos? ¿Que si está un proyecto mal lo informemos igual?, manifestó la dirigente pontevedresa.

Por otro lado, Carmela Silva apuntó que el Concello de A Estrada justificó en junio de 2018 los proyectos del Plan Concellos de 2016: "Tardaron año y medio". "Y lo voy a decir así de claro: no es falta de eficacia. Es que el procedimiento es excesivamente largo en nuestro país pero, claro, si nosotros tardamos seis meses y ellos año y medio, realmente somos tres veces más eficaces", apostilló. Añadió que las diez obras pedidas en 2017 "están todas sin justificar", excepto uno.

Ahora, todo por escrito

"Hasta que el alcalde de A Estrada salió a atacar a la Diputación de Pontevedra los técnicos llamaban directamente a los técnicos, por tanto era más fácil la subsanación de los errores. Pero, una vez que hace eso, ya se lo requerimos todo por escrito para que no haya duda de quién no hace bien las cosas. Ahora sí que se retrasan un poco más las cosas, porque hay plazos", dijo.

Carmela Silva aconsejó a López Campos "que deje de hacer caso al señor Rueda y le haga caso a sus vecinos, que son a los que nos debemos", finalizó.