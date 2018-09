El alcalde exige a la Xunta más detalles sobre el futuro centro sanitario

El alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, fue más allá en la comunicación de anteayer del Concello sobre la solicitud de la Consellería de Sanidade sobre la puesta a disposición de los terrenos para la construcción del futuro centro sanitario en Alto de Vales. El mandatario reiteró la voluntad colaboradora del ayuntamiento, pero advirtió a la consellería que es necesario que se avance más información que la recogida en el borrador de convenio de principios del presente año. En una radio local, manifestó que el departamento de Jesús Vázquez Almuíña debe comunicar al Concello, al menos una concreción del proyecto, "qué especialidades tendrá, plazos y condiciones o qué servicios tendremos aquí para no tener que acudir al Clínico de Santiago". En todo caso insistió en que desde el ayuntamiento "no vamos a dejar ningún cabo suelto para que no tengan ninguna disculpa".

Para Cuíña la comunicación de Sanidade de que pretende reservar una partida económica dentro de los presupuestos de 2019 no clarifica demasiado las cosas y sostiene que hasta el momento todas sus valoraciones sobre el ahora denominado Centro Integral de Saúde da Comarca do Deza no ha hecho más que refrendar que hasta la fecha, y desde 2007, no hubo el más mínimo movimiento. Dijo que no sería una realidad en este mandato y criticó que la consellería incluso manifestó que buscaba un local para implantar el servicio de hemodiálisis, del que nada se sabe, recordando asimismo que censuró que Almuíña viniese en febrero a Lalín "a vender humo". En otro orden de cosas, lamentó que el PP critique retraso en la entrega de documentación, cuando ahora puede ser de 15 días y en su etapa era de dos meses y medio y los ediles de la oposición debían consultarla "con un policía delante". Cuíña también avanzó que el pleno de este mes, previsto para el día 28, podría posponerse al 5 de noviembre.

Crítica del BNG

Por otro lado, el BNG interpreta como "tomadura de pelo de la Xunta a los lalinenses" el anuncio de Sanidade, una vez que vuelve a mostrar la "falta de proyecto real para la sanidad pública". Alega que el convenio no garantiza la construcción de un nuevo centro sanitario porque carece de fechas, presupuesto, servicios o especialidades. "La Xunta sigue alargando los plazos para que el nuevo centro sanitario aparezca en el programa del PP para las próximas municipales". Cuestiona su desinterés por atajar demandas a corto plazo como el servicio de pediatría por las tardes. "Seguiremos presionando para que dote a Lalín de los servicios que merece y que, a falta de los mismos, no sea un incentivo para la proliferación de servicios sanitarios privados".