La Xunta pide a Lalín los terrenos del centro sanitario para reservar crédito para 2019

La Consellería de Sanidade acaba de solicitar al Concello de Lalín la confirmación de la disponibilidad de los terrenos necesarios para la construcción del futuro centro sanitario de Alto de Vales. El primero denominado Centro de Alta Resolución (CAR) y actualmente Centro Integral de Saúde da Comarca do Deza había sido presentado en el ambulatorio de la capital dezana a finales de febrero pasado y el 17 de abril llegaba al ayuntamiento un borrador que el cuatripartito cuestionó por, a su juicio, no ser nada más que una declaración de intenciones al no especificar con detalle las características del complejo asistencial.

El pasado día 7 entraba por el registro municipal una comunicación del departamento dirigido por Jesús Vázquez Almuíña en el que, según informa el ejecutivo local, se indica que la consellería está trabajando en el diseño de sus presupuestos de 2019 y que, "con la finalidad de poder reservar los créditos necesarios para la construcción de un nuevo centro de salud de Lalín", se solicita la confirmación de la disponibilidad de los terrenos para tal fin. Una vez recibida la comunicación los servicios de Secretaría del Concello comenzaron a trabajar en los trámites necesarios, tanto con el Registro de la Propiedad como con la Dirección General de Catastro para la inscripción de las diferentes parcelas de propiedad municipal de alto de Vales como un único predio, como lo requiere la consellería. El Concello indica que para confirmar la disponibilidad del suelo solo está pendiente de la resolución favorable del Registro de la Propiedad "para remitirle la confirmación a la Xunta con la mayor brevedad".

El gobierno insistía ayer en la voluntad "clara" de la administración local para poner en marcha "de manera inmediata los mecanismos necesarios para la ejecución del nuevo centro de salud". Y, además, en este sentido explicaba que se van a facilitar y agilizar todo lo posible los trámites que pide Sanidade. No obstante, advierte de que "existen puntos en el borrador del convenio de cooperación" tales como que el Concello se debe hacer cargo de aspectos como la construcción de un aparcamiento que todavía provocan "serias reticencias por el elevado coste para las arcas municipales que esto supondría". Cabe recordar que a mediados de mayo fuentes municipales cifraban el desembolso necesario para esta infraestructura en no menos de 200.000 euros, recordando además a la consellería que el ayuntamiento ha había asumido con fondos propios los terrenos de Alto de Vales por unos 300.000.

El gobierno también apunta que siguen existiendo aspectos que el Concello no puede asumir mientras no existan garantías por parte de la Xunta para la construcción del denominado Centro Integral de Saúde da Comarca do Deza y mientras la consellería no solvente, por ejemplo, cuestiones "básicas como la de especificar con claridad los detalles y características del proyecto". Este primer avance de la infraestructura había sido presentado por Almuíña y otros representantes de la consellería en un acto celebrado en el ambulatorio de Lalín el pasado 28 de febrero. Al día siguiente el cuatripartito tildaba el proyecto de "algo vacío y con afán privatizador",