Aguardan que la obra del centro de día finalice la próxima semana y entre en servicio en octubre

El alcalde de A Estrada, José López, y la edil de Benestar Social, Amalia Goldar, visitaron en la mañana de ayer las instalaciones del nuevo centro de día para comprobar el avance de las obras iniciadas el pasado viernes, con vistas a que puedan quedar ya concluidas de cara a la próxima semana. Esta actuación, centrada en seguridad y accesibilidad, permitirá que el servicio pueda entrar en funcionamiento durante el próximo mes de octubre. El mandatario señaló que la apertura de estas instalaciones permitirá medir cuál es la demanda real de este centro, para el que no se descarta una ampliación en un futuro. "Las necesidades que sabemos que tenemos estarían cubiertas con las plazas que ofertamos con esta apertura", dijo el alcalde que reconoció que el gobierno que preside "actuaría en consecuencia" si la demanda es mayor.

"Este Concello planificó con sentido común el futuro de A Estrada y tenemos terreno, solares edificables, y suelo dotacional para ponerlo a disposición pero primero tenemos que arrancar así y ver que realmente hay esa demanda. Si eso es así el Concello tiene capacidad para asumir cualquier reto que le toque en el futuro", aseguró López Campos.

El regidor aseguró que el sábado pasado, en la marcha solidaria con el alzhéimer, pudo ver hasta qué punto se hace necesario en el municipio un servicio como este. Señaló que la propia evolución de esta enfermedad aconseja que durante los primeros estadios los pacientes puedan estar en espacios como el que actualmente existe ya en A Estrada centrado en la estimulación cognitiva pero, a medida que avanza, se requiere otra atención en un centro que hasta ahora el municipio estradense no estaba en condiciones de ofrecer. En todo caso, el munícipe aclaró que se trata de un centro de día abierto a todos los usuarios, no únicamente para personas con alzhéimer, si bien no dejó de reconocer que las instalaciones que gestiona Agadea ya en el Novo Mercado, su demanda y la buena acogida fueron un poco la matriz de este proyecto.

El nuevo centro oferta 20 plazas en jornada completa o 40 en media jornada. Está homologado por la Xunta de manera que las familias que se encuentran dentro del Plan Individualizado de Atención (PIA) y que tengan como recurso idóneo el centro de día, podrían obtener el cheque asistencial, de manera que la Xunta asumirá el coste de la atención en estas instalaciones.

Una vez queden rematadas las obras que actualmente se realizan en el nuevo centro quedará pendiente la instalación del ascensor, específico para el primer piso del Novo Mercado. El alcalde aseguró que el Concello tiene el compromiso de la empresa de que la instalación se realizará en octubre. El nuevo centro cuenta ya con el mobiliario, el material de farmacia y la homologación de la Xunta para poder inaugurarse durante el próximo mes e iniciar la atención de los primeros usuarios.