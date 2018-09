Vecinos de Abades se quejan de la demora en retirar un nido de velutina

Vecinos del lugar de Bazar, en la parroquia silledense de Abades, se quejan de la demora en la retirada de un nido de avispa asiática bajo el alero de una casa habitada. Hace dos semanas se pusieron en contacto con el 012 en varias ocasiones, indicando que además en la aldea vive una persona alérgica a las picaduras. Desde el 012 se le dio como respuesta que alertasen al Concello, pero el gobierno local los desvía al servicio de bomberos, con sede también en Silleda, pero que no puede actuar en estos casos a no ser que se les alerte, precisamente, desde el 112. El año pasado Silleda ya acumuló retrasos en la retirada de diversos nidos porque este municipio, a diferencia de Agolada o Vila de Cruces, por ejemplo, no cuenta con Protección Civil que pueda retirar las colmenas, sino que tiene delegada esta competencia en Medio Ambiente.