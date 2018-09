El Laxeiro da inicio al curso escolar con el certificado de seguridad de las obras

La jornada de ayer fue la despedida del verano para el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Los centros educativos de Deza y Tabeirós Terra de Montes abrieron de nuevo sus puertas a los escolares para realizar la presentación del nuevo año académico. Con los cambios de mantenimiento en muchos de los recintos escolares, la jornada se llevó con toda la normalidad, a excepción del IES Laxeiro que estaba pendiente del certificado de garantías de seguridad.

El centro educativo lalinense estaba pendiente del certificado de garantías de Educación para dar comienzo a las clases con la mayor normalidad posible. En la mañana de ayer recibieron el documento, que desde el centro educativo se lo hicieron llegar a la Asociación de Nais e Pais dos Alumnos (ANPA). Con este certificado, el alumnado de secundaria podrá iniciar el curso escolar hoy con toda normalidad. Desde la ANPA, Miguel Ángel Muñoz asegura que validan el documento "aunque no lo he leído mucho, pero está firmado por el téncio e ingeniero de las obras, entonces nosotros no somos expertos para negar que esté bien lo que nos dicen".

Aunque las obras van a seguir durante el curso, desde el centro y la asociación esperan que no afecten al avance del curso. Para poder tener la mayor información posible, Muñoz afirma que pidieron, a través del registro, una reunión con el delegado de Educación o el jefe territorial. Quieren que sea una reunión informativa, para que les expliquen a padres y madres del alumnado el cronograma que van a seguir las obras, cómo va a afectar al alumnado y todo lo vinculado con las reformas, puesto que consideran que son los principales afectados y no se les ha dado ninguna explicación. Ante la problemática de no saber si podrían empezar, con toda la seguridad necesaria las clases, solicitaran el encuentro, pero ahora quieren que se mantenga para tener la información necesaria.

A última hora de ayer, la directiva del centro dio la bienvenida al alumnado de primero de la ESO, para explicarle el funcionamiento del centro, además aclararle todas las dudas y comentarle los horarios, materias y demás temas necesarios para dar comienzo al año académico. Aprovechó el encuentro para resolver todas las cuestiones relacionadas con las obras y que preocupan a padres y madres, por si pueden afectar al transcurso del año académico.

En cuanto a los ciclos formativos, que son los otros afectados, tendrán hoy la presentación del curso académico, aunque, como indicaron desde Educación, las clases no podrán iniciarlas hasta el 26. El retraso del curso para este alumnado se debe a que las obras, actualmente, están afectando a las aulas en las que se desempeñan estos módulos, por lo que, a lo largo de esta semana, estarán ultimando los detalles para dar inicio a las clases pasados los festivos de As Dores. Por falta de espacio, no se pueden reagrupar en otros espacios para poder llevar las clases con normalidad. La matrícula para la formación profesional sigue abierta en los distintos centros, aunque en los demás darán comienzo a las clases mañana.

En total, 2.688 jóvenes dieron comienzo a las clases en Deza y Tabeirós Terra de montes. Dejando de lado ya la mochila llena de toallas, bañadores y juegos para la piscina o playa, volvieron a llenarlas de libros, o en algunos casos de tablets u ordenadores, para empezar el ritmo académico y esperando ya las vacaciones del próximo año. La rutina dará comienzo hoy con el horario normal de cada centro.