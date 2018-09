Cruz felicita a Casares y lamenta que no hiciese lo propio con él

El concejal no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, emitió una comunicación en la que felicita "a nivel personal" al teniente de alcalde Nicolás González Casares por el sobreseimiento de la denuncia interpuesta por un trabajador municipal. Pero dice que a nivel político "es otro cantar", recuerda "Vilatuxe " o la "denuncia contra compañero del PSOE" y subraya que Casares no lo felicitó a él por ganar juicios y ahora deja caer que son denuncias políticas "cuando fue un particular y a mí me tienen crucificado", declara.