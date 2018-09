El primer Salón Outletcar de Silleda supera sus expectativas y vende 120 vehículos

El I Salón Outletcar Silleda que se celebró desde el viernes en el pabellón 1 de la Feira Internacional de Galicia Abanca superó todas las expectativas, tanto en la afluencia de gente, con 4.200 personas, como con la venta de vehículos que llegó a la cifra de 120. En la cita el vehículo que más se adquirió fue el de gama media alta, pero también hubo ventas de los coches más caros.

Un total de 520 vehículos de 19 empresas ocuparon los 11.000 metros cuadrados del pabellón 1 de la Feira Internacional de Galicia Abanca, con motivo del I Salón Outletcar Silleda, organizado por OK Eventos. Las personas que se acercaron estos tres días hasta Silleda se encontraron turismos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, con opciones económicas hasta propuestas de alta gama, de todas las marcas y modelos. "Ha sido un éxito porque queríamos llegar a las 4.000 personas y superamos esta cifra, a pesar de ser un día menos que la anterior feria", indica Juan Antonio Lijó, responsable de comunicación del evento, que añade que "hasta Silleda se acercan personas de las cuatro provincias gallegas, debido a su buena ubicación, por lo que esperamos poder repetir en más ocasiones, porque en el par de ferias que hubo este año aquí la gente respondió muy bien". El mejor día de la feria ha sido ayer, ya que fueron muchos los que decidieron aprovechar la jornada dominical para acercarse a buscar la mejor oferta en turismos.

El éxito no solo vino de la mano de la afluencia de público sino también por las ventas. "En una feria superar los 100 coches vendidos, eso es un éxito rotundo, porque por lo general, cuando compras un vehículo quieres probarlo, pides consejo a un mecánico, pero aquí no se sacan del recinto", indica Lijó, que señala que realmente los 120 coches vendidos no deja de ser "una cifra simbólica", ya que por su experiencia en otros eventos, alega que es muy probable que a raíz de esta feria a lo largo de esta semana se lleguen a cerrar entre una veintena y una treintena de ventas a mayores, ya que hay gente que prefiere probarlos previamente.

La media de los vehículos que se adquirieron en Silleda son de gama media alta, cuyo precio se sitúa entre los 15.000 y los 25.000 euros. "Esta tendencia la estamos notando mucho en el interior y en Silleda más, ya que lo que vemos es que la gente aquí busca coches seminuevos con pocos kilómetros y años, ya que como comentábamos nosotros vienen con un coche que tiene 20 años y quieren sustituirlo por otro que dure otros tantos".

En la cita hubo vehículos para todos los gustos, estilos y bolsillos, y tal y como apunta el responsable de comunicación, se vendieron también unos ocho coches de alta gama que tienen un precio de entre 45.000 a 55.000 euros. Los compradores se encontraron en Silleda con distintos descuentos, que en algunos casos rondaron los 3.000 euros, pero además los distintos concesionarios presentes ofrecieron otras ventajas a sus clientes. "Además de los descuentos hubo empresas que ofrecieron una garantía de dos años, una financiación muy baja o incluso, les regalaban un seguro a todo riesgo durante todo un año".