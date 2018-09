Font acusa a Varela de mentir cuando declara que la Diputación firma convenios de manera partidaria

El diputado provincial Carlos López Font replica las declaraciones del alcalde de Agolada y diputado provincial del PP, Ramiro Varela Peón, publicadas ayer en una entrevista en FARO y le acusa de "mentir con todo descaro cuando afirma que desde esta Diputación se firman convenios con concellos de forma partidaria, cuando sabe perfectamente que es totalmente falso, y que los únicos municipios que cuentan con esta modalidad son las ciudades de Pontevedra y de Vigo que están al margen del Plan Concellos".

Font incide en que "él sabe que todo se hace con bases, con criterios técnicos y objetivos y fuera del clientelismo del anterior gobierno del PP al que pertenece Varela. No sé como tiene cara para hablar. No hay ningún concello de menos de 50.000 habitantes que cuente con este tipo de financiación y su afirmación es todavía más escandalosa, teniendo en cuenta que en el pleno del pasado viernes el gobierno volvió a dejar este tema absolutamente claro". Además, señala que sus declaraciones vuelven a evidenciar que "no se da cuenta de nada y eso es más que grave cuando lleva dos años ocupando un cargo en la Diputación. O no se entera o es que sigue la estela de los o las dirigentes del PP que desde hace tiempo están abonados/as al modelo Trump de las fake news, de insistir en la mentira para ver si la gene les cree a pesar de las pruebas de sus falacias". Ante esto, Font señala "que las mujeres y hombres de esta provincia son más honestos de lo que cree el PP, por lo que les exijo que dejen de insultar la inteligencia de la ciudadanía".

El diputado ironiza sobre las afirmaciones de Varela cuando dice que tiene poco que contar del trabajo del PP en la Diputación. "Al menos habrá que agradecerle que lo reconozca porque en eso sí que e fue sincero" y añade que "nadie sabe ni conoce lo que hace cuando lleva dos años y ha intervenido una sola vez en el pleno". Lamenta la representación que tienen los vecinos de Agolada, que "son lo último que le importa a Ramiro Varela. Hace lo mismo que el resto de diputados del PP, no hace nada, excepto mentir, desfilar y bajar la cabeza delante de las órdenes de Rueda". Asimismo, recalca que "por encima las declaraciones de Varela llegan en el momento en que esta Diputación está a recibir el reconocimiento de la gente por su trabajo y la inversión que está haciendo en todos los concellos, la mayor de toda la historia de esta institución y la mayor que ninguna otra administración hiciera nunca" y recuerda lo datos "que son números objetivos y que nadie puede rebatir". En estos tres años el gobierno de Carmela Silva invistió en Agolada más de 2,3 millones de euros, la mayor inversión de la historia de la Diputación en este ayuntamiento.