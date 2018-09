Protección Civil retira una treintena de nidos velutina en Forcarei en el verano Registraron una importante incidencia en el sur de la localidad -Constatan, además, una mayor proximidad de las colmenas a las viviendas por la búsqueda de refugio

El equipo de Protección Civil ha retirado una treintena de nidos de avispa velutina en lo que va de época estival. Alertan de que las parroquias más afectadas son Pardesoa, A Madalena y Presqueiras. El caso más reciente se registró en la mañana de ayer en la que los voluntarios, junto con varios operarios municipales, extrayeron un nuevo nido situado en la parroquia de Soutelo de Montes, concretamente, en el parque Venezuela.

El técnico alcalde de Forcarei y responsable de Protección Civil, Vicente Búa argumentó que " en las primeras semanas retiramos nidos primarios pero en los últimos quince días, sacamos ya los secundarios que alcanzan un mayor tamaño". Este procedimiento de retirada de nidos de velutina se enmarca en la campaña del 12 de julio. Entonces se actuó en el lugar de Cachafeiro así como también se trabajó en el resto de las parroquias, a excepción de Meavía.

La novedad más sorprendente de la que advirtió Búa es la alteración que han constatado en estos insectos asiáticos: " ahora intentan buscar mejores refugios y están aparienciendo más cerca de las casas". Sin embargo, subrayó que este hecho no debe provocar un efecto alarmante, pues " no es una especie más peligrosa de lo que puede ser la avispa autóctona", asegura Vicente Búa.

De lo que sí advirtió el técnico alcalde de Forcarei fue de la necesaria retirada de los nidos de avispa velutina para conseguir erradicarla, o al menos, tratar de hacerlo. No obstante, en contra de lo que se puede pensar, añade Búa que "no es una especie agresiva ya que no suele atacar si no se les hace nada". Con todo, Búa recomienda prestar especial atención al realizar ciertas actividades si en las inmediaciones existe un nido de estas características: "hay que tener cuidado si se hacen desbroces, se coge fruta o se trata de sacarlas uno mismo de las casas", manifiesta.

Así es que los afectados que adviertan la presencia de un nido de velutina deben llamar al Concello de Forcarei para proceder a su retirada. Si el caso es de gravedad se recomienda sin embargo alertar directamente al 112. De esta forma, el trabajo se efectuará de forma practicamente inmediata.

Así las cosas, el servicio de Portección Civil se muestra satisfecho ante el resultado de la campaña iniciada para la erradicación del insecto asiático. Con todo, la elevada demanda de insecticida en toda Galicia, coincidiendo con el remate del verano, provocó un retraso en los trabajos de retirada, sobre todo, en la última quincena.