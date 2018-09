lorena lópez cobas "Este reconocimiento es el broche de oro para acabar mi carrera universitaria"

El municipio de Lalín es una mina musical, fortalecida por las numerosas formaciones que tiene. La vecina Lorena López Cobas destaca que tuvo la suerte de nacer en un lugar en el que se respira música y por eso hizo de su afición, su profesión. La musicóloga fue galardonada por la Universidad de Valladolid con el premio extraordinario de doctorado por su trayectoria académica y su tesis centrada en a figura de Canuto Berea Rodríguez, a quien resaltó como un importante agente activo de la cultura musical gallega durante la segunda mitad del siglo XIX.

-¿De qué trata la tesis doctoral?

-La tesis se llama El comercio musical en Galicia en la segunda mitad del siglo XIX: Canuto Berea Rodríguez (1836-1891). Mi área de trabajo es la musicología, trabajé sobre el comercio musical y me centré en la figura de este músico coruñés. Un trabajo elaborado a lo largo de más de diez años, que supone un punto de inflexión en torno al conocimiento del músico coruñés.

-¿Por qué se concedió el premio a su tesis?

-Es una convocatoria que se hace todos los años para todas las tesis de doctoramiento que se leen en la universidad. Lo que se hace es recoger todas las tesis que tuvieron la máxima calificación, en este caso yo obtuve un 10 con un laude. Las bases de la convocatoria no solo tienen en cuenta eso, sino que se hicieran, también, publicaciones sobre el tema en concreto, que asistiésemos a congresos, tanto nacionales como internacionales, entre otras cosas. Es decir, miran el propio currículum de los estudiantes. En este caso, pues me premiaron.

-¿Qué supone para usted este reconocimiento?

-Es como un broche de oro para finalizar la carrera universitaria. Ya obtuve varios premios, el extraordinario en Arte, en historia de la música y ahora que me den también este, pues es una forma de cerrar el ciclo con buen pié.

-¿Tiene algún nuevo proyecto para investigar?

-En principio quiero publicar la tesis doctoral. Actualmente me encuentro buceando en la figura de la mujer en la música en Galicia durante el siglo XIX, dónde me asenté. Estoy buscando información, haber si sale algo. Es una forma de reivindicar y visibilizar el papel femenino en la música, que en muchas ocasiones está en segundo plano y de lo que se trata es de darle un poco de visibilidad.

-¿Cuándo empezó con los temas de investigación?

-Esta tesis tardé en sacarla a la luz más de diez años. Es un trabajo muy extenso de muchos años de dedicación.

-¿Siempre le gustó el tema de la música?

-Sí, soy música de banda desde los ocho años que toco la flauta travesera. En cuanto a investigar ya me interesé cuando fui para la universidad, pero la música la viví desde pequeña. Empecé la Banda de Vilatuxe, luego ya trabajé, casi más de veinte años con la Banda de Lalín.

-¿No le interesó dirigir una agrupación?

-No, alguna vez la Banda de Vilatuxe me pidió, cuando estaba estudiando, que le echase una mano, pero realmente no me llama la atención.

-¿Actualmente toca en alguna formación?

-No, actualmente estoy de excedencia, porque con dos hijos, es un poco difícil, pero mi banda es la de Lalín. Espero seguir tocando con ella. A día de hoy aún me considera integrante de la agrupación.

-En Lalín, ¿la cultura musical está potenciada?

-Sí, no puedo decir otra cosa. Mi vocación viene de ahí, por el mundo musical que nos rodea. Está presente ahora, pero también estuvo presente en el pasado. Además, funciona muy bien. Tiene varias bandas funcionando con sus respectivas escuelas que están muy bien es algo muy importante. A mí me marcó mi trayectoria al 100%. Si no hubiese bandas, no me interesaría por la música y no me hubiese dedicado profesionalmente a ella. Yo escribí el libro de Historia da música en Galicia y ahí pude introducirme en el mundo de las bandas e investigar un poco cómo funcionaba la banda en Galicia en el siglo XIX y la banda dinamizó el mundo musical en Galicia de una manera exponencialmente importante. Ahora en la comarca de Deza hay muchas bandas, pero esto ya viene de atrás.

-¿Desde los concellos potencian sus bandas?

-Hay de todo, ahora mismo hay enfados por parte de algunas de las bandas municipales, porque, por ejemplo, la Banda Municipal de Ourense ha desparecido y el Concello no hizo nada. Era una banda muy potente. Los recursos son los que son y los distribuyen a su manera, para unos serán beneficiosos y para otros no, pero eso siempre pasa. Sería muy interesante que se potenciase más el mundo de las bandas.