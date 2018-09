La justicia da carpetazo a la denuncia de un trabajador municipal contra Casares

El teniente de alcalde de Lalín Nicolás González Casares no ocultaba ayer su satisfacción tras conocer que la justicia había cerrado el caso de la denuncia interpuesta contra él por un trabajador municipal en la que lo acusaba de acoso laboral y de falsificación de documentos públicos. El también edil de Benestar Social -el funcionario que lo denunció es de este departamento- compareció arropado por las concejalas socialistas Celia Alonso y María Jesús Sánchez, con el alcalde, Rafael Cuíña, siguiendo en un segundo plano su intervención en la sala de prensa. Aunque entró luego entró en detalle de la argumentación del titular del Juzgado Número 2 de Lalín, indicó que el mismo es contundente una vez que declara el libre sobreseimiento y archivo de la causa judicial; es decir, "que todavía existiendo nuevos indicios o presentándose nuevas pruebas, los hechos lo pueden ser investigados, por lo que significa el cierre definitivo del caso", dijo.

El socialista González Casares indicó que el documento zanja la posible utilización de las claves del ordenador del empleado para fines que no le corresponden. En este sentido, adujo que el juez es claro al afirmar que tanto él como los trabajadores "que también resultaron damnificados por este caso" se limitaron a cumplir con sus obligaciones laborales debido a que el denunciante se encontraba en ese período de baja. Así, expuso un párrafo literal del auto, que es recurrible, en el que el titular del juzgado lalinense indica que "varios datos confirman que la única intención de la administración fue la de proveer la sustitución de un funcionario de baja médica y no ninguna otra de las que el denunciante, con poco fundamento, dice sospechar". También incide en que, con respecto a este delito, queda excluida la concurrencia de dolo; es decir, que si algún trabajador de servicios sociales empleó la clave personal del ordenador del denunciante fue exclusivamente por error y, además, el concejal no tendría ningún tipo de responsabilidad material.

Casares recordó que este caso se remonta a noviembre del año pasado, que fue cuando se enteró de la denuncia y tuvo que acudir al cuartel de la Guardia Civil para declarar en calidad de detenido. "Me hizo sufrir un calvario grande que me afectó en lo personal, en lo político y a las personas que me rodean, que pudieron ver como se pasa mal cuando algunos buscan hacer daño sin justificación", dijo, además de incidir en que este asunto también le repercutió en su salud.

Zanjado este apartado, se refirió al supuesto acoso laboral, apuntando que el auto remarca que las diligencias practicadas "desmienten la existencia de una situación de acoso laboral penalmente relevante". Pero a su juicio existe otro razonamiento del juez más demoledor, en el que señala que "ni asumiendo íntegramente el relato del denunciante podríamos entender que se haya cometido un delito de acoso laboral". Además, Casares asegura que el fallo incluso cita contradicciones del denunciante entre sus aseveraciones en la fase diligencias y lo que aconteció en sede judicial. "Por cierto, yo nunca llegué a estar investigado ni tuve que ir a declarar al juzgado", dijo. El auto, prosiguió Casares, también señala que no fue incorrecto ni hostil ni tuvo una actitud molesta hacia el empleado municipal. En resumen; entiende que el fallo del juez determina que "el supuesto acoso laboral denunciado carece de la más mínima entidad penal", al tiempo que le parece muy significativo que "las explicaciones del denunciante en sede judicial desmintieron parcialmente el contenido de su denuncia".

El concejal avanzó que se reunirá con su abogado, Francisco Lago, a quien agradeció los momentos en los que le transmitió sosiego, para discutir si lo que se desprende de este caso es una falsedad en la denuncia por parte del todavía empleado municipal "por lo que valoraré las acciones que me correspondan".

El auto del Juzgado Número 2 de Lalín tiene fecha del pasado día 12 y el González Casares lo recibió anteayer. "Creo que hay que confiar en los jueces, que a veces trabajan en condiciones difíciles y, además, este caso pilló en medio la huelga".

Su compañera de partido y de grupo de gobierno, la edil de Medio Ambiente, Celia Alonso, recordó que Casares lo pasó muy mal durante este tiempo -su comparecencia en el cuartel se produjo el 31 de noviembre del año pasado- y manifestó que entonces hubo gente que, al conocer la noticia, se preguntaba por los motivos de la detención. "Una cosa es ir a declarar y otra es estar detenido", comentó Alonso.