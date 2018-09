A Estrada diseña "una feria distinta" a la altura del buen momento que vive el sector del mueble

A pie de obra -con las labores de montaje de los expositores como telón de fondo-, desde la autocrítica pero sin caer en el victimismo. Así se presentó ayer la presente edición de la Feira do Moble de Galicia, organizada por la Fundación de Exposicións e Congresos. La entidad apuesta de forma decidida por abrir una nueva etapa y presenta la convocatoria como "una feria distinta" que busca estar a la altura del buen momento que vive el sector de la madera y el mueble, dando encaje en este gran escaparate al contract, un ámbito de actividad por el que muchas firmas de la industria local apostaron de forma decidida en los últimos años.

"El sector de la madera y mueble de A Estrada está en su mejor momento histórico", defendió el alcalde estradense y vicepresidente del patronato de la Fundación, José López, que continuó: "las grandes fábricas de producción de A Estrada están en máximos históricos de facturación y tienen capacidad para amueblar desde el barco de cruceros más lujoso hasta los mejores hoteles del mundo". Abogo después por "huir de victimismos" y aprender de los errores. Aplaudió en este sentido los cambios practicados en la Feira do Moble para acercar a los visitantes una propuestas renovada. "Aunque hubo 31 ediciones anteriores, esta feria será la edición número 1 de una nueva etapa", sentenció.

Para la presentación de la 32ª Feira do Moble la organización escogió el marco del pabellón número 3 del recinto ferial estradense, el mismo por el que desde el próximo miércoles accederá el público, contemplando en primer lugar las novedades que ofrezcan los empresarios estradenses del sector. Desde el 19 al 23 de septiembre serán en total 65 las firmas de mobiliario, interiorismo y decoración procedentes de diferentes puntos de Galicia, Madrid, País Vasco, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y también de Portugal las que se den cita en este escaparate.

El gerente de la Fundación, Nemesio Rey destacó que la feria se abre tanto a familias como a profesionales de la arquitectura, la decoración o el interiorismo, en la medida en que una de las novedades de esta edición es la indicada incorporación de el mercado del contract.

Nuevo impulso

Por su parte, la directora xeral de Comercio, Sol María Vázquez Abeal, consideró que A Estrada "es el sitio para enseñar al mundo lo que se está haciendo en el ámbito de la madera y el mueble". Apuntó que la Feira do Moble de Galicia está tomando nuevo empuje y se adapta a nuevos mercados. "El reto era visualizar todo el trabajo que está haciendo el empresariado del sector de la madera y del mueble y no había otro espacio que no fuese el recinto ferial de esta fundación, que tiene que ser un instrumento, no un fin, que sea capaz de trasladar todo el saber hacer y toda la imagen que está proyectando el sector", manifestó.

Acto seguido, la directora xeral reconoció "el gran esfuerzo realizando, tanto visualmente como en el concepto de la feria". Animó al público a visitarla durante los cinco días que en esta ocasión durará el certamen. "Lo que va a encontrar el visitante es una feria distinta, que no solo busca llegar al consumidor final sino también a aquellos profesionales que puedan ser usuarios del sector del contract", avanzó.

Los cambios en el certamen son visibles solo con entrar al recito ferial. Además de algunas mejoras realizadas en los pabellones de la Fundación, la retirada de los antiguos stands ofrece un aire renovado al conjunto.

Entre las novedades de la feria que se detallaron durante la presentación de ayer figura la celebración de varios showcookings, organizados en varias de las cocinas que muestran los expositores. Todas ellas se acompañarán de degustaciones gratuitas en los stands de Mucarce, Fervenza Mobiliario y Corral y Couto. En cuanto a los cocineros que se encargarán de ofrecer estas demostraciones en vivo y en directo figuran Pepe Solla (Casa Solla, de Poio), Diego López (La Molinera, de Lalín), Jaume García (Velis Nolis Bistró, A Estrada) y profesionales del restaurante O Camiño (A Estrada).