Tres años sin nada que inaugurar por As Dores

A Crespo le resulta más que sonrojante la demora que llevan las obras de reparación del auditorio municipal, afectado por un temporal en febrero de 2017. Sostiene que el Concello pudo haber acometido esta actuación mediante distintas alternativas de financiación, que no lo hizo y que el resultado es que la sala Tuno Valdés no solo no esté lista ya desde el verano del año pasado, sino que a estas alturas se desconozca una fecha exacta, ya con el curso del conservatorio a punto de comenzar.

Otro asunto que le parece demostrativo de la incapacidad gestora del gobierno es que por tercer año consecutivo no haya ninguna obra que inaugurar por las fiestas patronales. "Es una vergüenza", dijo, apuntando nunca en el período democrático Lalín no había cerrado cada año algún convenio a mayores con las administraciones supramunicipales.