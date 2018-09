El jabalí arrasa fincas de maíz y prados en Rodeiro y deja sin silo a los ganaderos

El jabalí no está dejando "títere con cabeza", como dice el refrán. Son muchos los ganaderos que están sufriendo los daños de este animal, tanto en el maíz como en los terrenos dedicados a hierba. Desde los sindicatos demandan soluciones a la Xunta de Galicia, pero a estas alturas, son muchos los trabajadores que ya se niegan a ensilar, puesto que se están quedando sin cosecha.

José Luis Barreiro García, vecino de Carboentes (Rodeiro), afirma que en el lugar en el que vive solo son dos ganaderos y que el jabalí les ha arrasado con el 30% de maíz. Hace unos quince días que el animal empezó a entrar en sus terrenos para causar múltiples daños y "si sigue así, se va a llevar él todo". No solo le ha llevado por delante el maíz, sino que también está afectando a los prados.

Por el momento no es época de ensilar para este vecino, pero aún así, señala que "el jabalí será el que ensile este año". Debido a que el animal aún tendrá más medio mes para disfrutar del maíz, los ganaderos ya no saben que solución buscar para no seguir aumentando las pérdidas. "Casi es mejor que se lleve él todo, así no gastamos nosotros en ensilar, porque total para lo que está dejando no nos llega a nada", señala Barreiro. Además señala que los métodos tradicionales, como poner una radio, echar petardos o el pastor, ya no le hacen efecto para que el animal se marche de la finca. Destaca que está habiendo batidas, pero que son de día "entonces el animal no se deja ver y de poco vale, de noche no puedes hacer nada porque no lo das localizado y es peligroso. Nunca pasó nada como este año, es algo fuera de lo normal, incontrolable", apunta.

Por otro lado, en la parroquia de Arnego, Antonio Dafonte Lorenzo, de la ganadería Conde Cuñarro, afirma que lleva más de 10 hectáreas arrasadas. Ha cosechado varias parcelas de maíz, pero actualmente tiene dos de ellas que "no valen para nada". Desde hace una semana, el vecino de Rodeiro se ha puesto en contacto con Unións Agrarias, Tecor y la consellería de Medio Ambiente. Todo ello para buscar una solución rápida y que el animal no siga causando más daños. Antonio Dafonte tiene constancia de que hay más vecinos afectados por el jabalí. Por eso mismo, él solicita que le concedan una espera nocturna, pero aún no tuvo respuesta: "Es algo urgente, por eso me estuve informando de porqué podían tardar tanto, pero nadie me sabe decir. El jabalí va a acabar con todo", recalca.

El vecino se plantea dejar de comprar maíz, porque es el segundo año que tiene pérdidas. Además apunta que nadie se hace responsable y no ofrecen ayudas para acabar con la plaga de este animal. En algunos de los terrenos tiene puesto un pastor, que por el momento le está haciendo efecto, pero sabe que pronto lo van a saltar y seguir causando daños en las demás fincas.