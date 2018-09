Crespo ve a Lalín en un peor escenario económico que el del inicio del mandato

Lalín está actualmente peor que al comienzo del presente mandato. Así lo ve al menos el portavoz municipal del PP, José Crespo, quien ayer recogió la invitación del alcalde, Rafael Cuíña, a su partido para refutar que, como él indicó en múltiples ocasiones, ningún parámetro económico es más desfavorable que en la última etapa de los populares al frente del ejecutivo local.

En una entrevista en una emisora comarcal, Crespo Iglesias responsabilizó al cuatripartito de esta situación y personalizó en el mandatario un escenario que, dijo, se debe a su incapacidad gestora. Aseguró que la tasa de desempleo es inferior a la de municipios de categoría semejante a Lalín, que existe un deterioro de la instalaciones públicas o que existe un caso flagrante como ha sido la pérdida de en torno a medio millón de euros en subvenciones. En su alegato, fue más allá y dijo que estos casi cuatro años de mandato del cuatripartito han sido "una desgracia para Lalín" y un tiempo perdido. Puso como ejemplo la nula gestión del ejecutivo para atraer fondos de otras administraciones superiores como Diputación, Xunta o Estado más que aquellas que las que le corresponden, algo que, insiste, debe atribuirse al excesivo tiempo que dedica Cuíña a permanecer en el consistorio, a tomar cafés o a pasear por la calle, sin poner empeño en reunirse con otras administraciones en búsqueda de proyectos de rentabilidad social. ¿En qué parámetros se empeoró?, en todos", remachó, en alusión a la invitación del primer edil al portavoz del PP, Javier Blanco, días atrás.

Por otro lado, Crespo culpó directamente al alcalde de saltarse el pacto entre gobierno y PP de no hacer públicos proyectos objeto de negociación con cargo a remanentes y puso como ejemplo su anuncio de que el saneamiento de Cadrón no se limitaría al lugar de Igrexa. Señala que esa propuesta, como en su momento la de la rotonda de O Montserrat, partió de los populares y que tanto los saneamientos como pistas o mejoras en calles están siendo negociadas todavía y que en casos incluso los proyectos están pendientes de valoración económica. Atribuye esta actitud de Cuíña a su deseo real de que estos pactos no fructifiquen para ponerse de víctima y culpar a la oposición, a la par que recuerda, tanto el alcalde como la edil de APAC, Lara Rodríguez Peña, fueron vetados por su grupo para una mesa de negociación en la que sí están los ediles Nicolás González Casares, Miguel Medela y Francisco Vilariño, a quienes pedirá responsabilidades por las palabras del regidor. Sobre la glorieta de O Montserrat reiteró que fue el propio Concello el que paró las obras y que las exigencias de Patrimonio no entienden de colores políticos.