El PP teme una "imposición" del gobierno para la reforma de las calles Principal y Loriga

El grupo municipal del PP tilda de "nueva ocurrencia" del gobierno de Rafael Cuíña que pretenda "descargar sobre una empresa" la responsabilidad de dialogar con los vecinos sobre el modelo estético y operativo a desarrollar en las calles Principal y Joaquín Loriga, en vez de "asumir ese necesario diálogo, como es su responsabilidad".

Según los populares, no asumir personalmente el diálogo con los vecinos y sectores implicados es una propuesta "esperpéntica" que demuestra "la nula intención" del ejecutivo de consensuar las soluciones estéticas y funcionales para unas obras que ascenderán a cerca de medio millón de euros en una zona "ya muy humanizada". "Lo que no quieren es dialogar y escuchar en primera persona a los vecinos para no sufrir el desgaste y las críticas que ya les provocaron modificaciones anteriores muy cuestionadas en varios sectores", subrayan. Desde el PP estarán "muy vigilantes" para que las obras "alcancen un consenso importantes de vecinos y comerciantes y no se decidan desde la unilateralidad y la política de hechos consumados, imponiendo un modelo manejado a través de un tercero".