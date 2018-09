Cuíña revela "interés inducido desde Lalín" para retrasar la glorieta de O Montserrat

"Estoy convencido de que el papelito podría estar listo antes", afirmaba ayer el alcalde de Lalín al ser preguntado por la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural necesaria para acometer la construcción de la glorieta entre las avenidas de O Montserrat y A Estación. En una entrevista en Radio Lalín, Rafael Cuíña Aparicio se mostró "absolutamente" convencido de que dicho permiso está siendo demorado adrede por un "tema político", y fue más allá al revelar un "interés inducido desde Lalín para que la obra no estuviera a punto para las fiestas", que se iniciarán en poco más de una semana.

"No sé si es por venganza, por lo que dicen que hace la Diputación a los concellos del PP", manifestó el regidor, que incidió en la diferencia entre tramitar un permiso de control arqueológico en tres días -caso de la iglesia de Donramiro, cuya mejora acomete la propia Consellería de Cultura- y tardar más de cuarenta, como sucede con la glorieta que promueve el Concello de Lalín. "Todo el pueblo sabe de qué va esto", apostilla, al tiempo que confiesa no tener mala relación con el conselleiro Román Rodríguez, sino "correcta, bastante mejor que con José Crespo". "Yo no me imagino a Xosé Cuíña en la Xunta con un proyecto para Lalín en el que falta un papelito, necesario, pero que no tiene importancia, parado durante cuarenta días, porque falta la firma de un funcionario. Si fuera Xosé Cuíña, este tema estaría hecho, en minutos", sentencia.

En todo caso, el alcalde aseguró que Lalín dispondrá, antes o después, de una rotonda "muy necesaria por temas de seguridad". Como ya había adelantado la víspera el concejal de Urbanismo, confía en que Patrimonio remita esta misma semana la autorización para llevar a cabo el control arqueológico y, posteriormente, acometer la obra.

Rafael Cuíña se refirió a las críticas de "gobierno de trileros" y de "niños" vertidas por el portavoz del Partido Popular, Javier Blanco Carballal, al que tilda de "ventrílocuo", pues "esas expresiones no son suyas, sabemos todos de quien son". "Que él o quien lo induce me digan un solo parámetro económico o social que esté peor ahora que cuando gobernaba el PP -conmina el regidor-. A lo mejor me tapa la boca, pero como no existe, como Lalín está mejor en todos los indicadores que en el último gobierno de José Crespo Iglesias, estamos contentos de tener una gestión de niños cuyos resultados son que Lalín está mejor que con ellos".

Sin noticias de Sanidade

La sanidad es otro asunto que enfrenta al gobierno local con la Xunta, sobre todo por la dilación sine die de la construcción de un nuevo centro médico en el municipio. "No hay ninguna novedad, como en todos los asuntos de la Xunta que afectan a Lalín", proclamó Cuíña en la radio local. "No entiendo como teniendo conselleiros de Lalín en el gobierno gallego no meten mano, entre comillas, en distintos departamentos para sacar adelante temas importantísimos, primordiales, como el Centro de Alta Resolución (CAR) o una rotonda para mejorar la seguridad en la Avenida Xosé Cuíña, solo por el hecho de que no gobiernan en Lalín", indicó el alcalde, que advirtió de que "a quien están perjudicando es a las personas que lo sufren".