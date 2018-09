Terras de Pontevedra Norte participa en un proyecto de atención a peregrinos

El presidente de la Asociación de Desenvolvemento Rural (ADR) Terras de Pontevedra Norte y alcalde de Rodeiro, Luis López, aprovechó ayer el inicio de un curso básico de manipulación de alimentos en la casa escuela de A Latiza para presentar una nueva iniciativa de dicha asociación, que además promovía esta formación.

López y uno de los técnicos de la ADR, Ramiro Ruibal, explicaron que a través del programa Erasmus + participará en un proyecto de 48 meses que pretende mejorar la formación y la calidad del servicio que se presta tanto a los peregrinos como a los turistas. Pontevedra Norte se integra en una iniciativa que cuenta con otras cinco asociaciones de otros tantos países europeos: el Center for Dialogue between Sciences and Theology, de la Universidad de Craiova, en Rumanía (coordinador del proyecto); el Gal del Ducato Societa Consortile Sarl, en Italia; Fondatsiya za Regionalno Racvitie, de Bulgaria; Isparta Governorship, de Turquía, y Pilegrimssenter Oslo, en Noruega.

Los seis socios se reunirán por primera vez para poner en marcha este proyecto a finales de mes en la ciudad rumana de Craiova. Al encuentro acudirán técnicos de Terras de Pontevedra Norte, y a partir de entonces comenzaran las labores de análisis y estudios del territorio identificación de agentes interesados en el proyecto.

Los seis socios coinciden en sus intereses organizar formaciones on line y presenciales para responsables de albergues, restaurantes y demás negocios relacionados con el turismo y la peregrinación jacobea. Además, se pondrá en marcha una página web, necesaria tanto para estas actividades formativas como para permitirle al peregrino que comparta en la red sus experiencias en tierras dezanas. Además, gracias a los eventos conjuntos los alumnos podrán conocer de primera mano cómo gestionan en otros países los servicios ofertados, a la vez que reciben a pupilos de otras naciones en sus establecimientos para compartir experiencias. Ruibal indica que la primera visita de formación tendrá lugar a lo largo del año que viene.

El proyecto refuerza la apuesta de Terras de Pontevedra Norte por un turismo sostenible y apoyado en el uso de los recursos naturales y culturales de la zona, reflejados en las os rutas jacobeas de la Vía da Prata y el Camiño de Inverno. En enero, el colectivo firmó en Fitur su adhesión a un consorcio interregional para el desarrollo del Camino Mozárable.