El PP valora exigir responsabilidades en la tramitación de la rotonda de O Montserrat

Tras las aclaraciones de la Consellería de Cultura sobre cómo se aplica el proyecto de control arqueológico a la reforma de la iglesia de Donramiro (una obra que ejecuta la propia consellería) y a la glorieta de O Montserrat, que construye el Concello de Lalín, el PP local carga también contra el cuatripartito y su "gobierno de niños que no usa el sentido común, que solo crea confusión y que miente para tapar su nefasta gestión", en palabras del portavoz, Javier Blanco.

Blanco, flanqueado por Eva Montoto y María José Senande, adelantó que su partido no descarta "exigir algún tipo de responsabilidades al gobierno, al edil de Urbanismo o al alcalde" por la tramitación de estas obras. El PP decidirá qué hacer en función de cómo vaya actuando el gobierno en los próximos días en esta cuestión.

El portavoz popular, igual que hizo la Consellería de Cultura, recordó al ejecutivo que encabeza Rafael Cuíña que "los trámites e una obra de la Dirección Xeral de Patrimonio nada tienen que ver con los permisos de un Concello, y esto lo sabe el gobierno, porque una tramitación interna no lleva el mismo tiempo que una externa". Blanco pone como ejemplo que una administración local puede ejecutar una obra de inmediato pero, que si quien realiza la obra es un particular, ésta se demora más por cuestiones de papeleo. Incide, además, "en que la iglesia de Donramiro tiene todos los papeles en regla, y en el caso de la rotonda de O Montserrat, fueron los técnicos municipales, y no la Consellería de Cultura, los que paralizaron la obra, porque no estaba todo en regla".

Blanco acusa al gobierno de conocer esta situación irregular ya antes del inicio de las obras, un inicio que según apunta el PP el edil de Urbanismo, Nicolás González Casares, negó en pleno. Desde Cultura, recuerda Blanco, el 29 de junio se autorizó el proyecto de construcción de la rotonda pero condicionado a un control arqueológico de movimiento de tierras que, a su vez, exigía previamente el citado proyecto de intervención arqueológica. "González Casares tuvo 14 meses para presentar este proyecto, y ahora le parece mucho tiempo esperar tres semanas por un informe, y en agosto". Blanco concluye haciendo hincapié en la "incompetencia" del ejecutivo local para poner en marcha "una obra muy necesaria para Lalín, aprobada con el apoyo del PP en pleno y que ya iba en nuestro programa electoral".