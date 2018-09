Ciudadanos descarta la creación de un "grupo rural" y recrimina a Cruz que no siga "los cauces"

Ciudadanos Galicia descarta la creación de un "grupo rural" en Lalín, como propone su afiliado y concejal no adscrito, Juan José Cruz. Su secretario de organización, Laureano Bermejo, le recrimina que no siga "los cauces normales" para realizar planteamientos que afectan al funcionamiento interno del partido. Y, sobre todo, niega la mayor, que Cruz tenga el respaldo de 25 afiliados de C's en Lalín, "porque ni siquiera los hay, son 17 en total".

Bermejo señala que en Lalín existe un coordinador local, Pablo Senande, a quien debería haberse dirigido Cruz en primer término, o a la secretaria provincial de organización, en vez de lanzar a la opinión pública una propuesta desconocida en el seno de la formación. "Rechazamos las presiones a través de los medios", afirma el dirigente autonómico, que reconocía haberse enterado ayer por la prensa.

En cuanto a la propuesta en sí, Bermejo señala que no puede haber "dos grupos locales paralelos", porque lo impiden los propios estatutos del partido. Sólo podría suceder en caso de existir una agrupación, pero no se dan las condiciones para ello, como el tener un determinado número de afiliados con una antigüedad mínima de seis meses. "Entendemos la dispersión demográfica que tiene Lalín y a lo mejor no desechamos la idea, pero no son los cauces ni los tiempos para hacerlo", expone el ourensano Laureano Bermejo, que reitera que hay "un grupo local debidamente constituído, con autonomía para actuar en el municipio".

Ciudadanos descarta tomar medidas contra Cruz, que seguirá siendo "un afiliado de base". Tampoco le consta a Bermejo ninguna petición en esa línea. Hasta la fecha, él mismo no ve motivos para proceder contra el edil no adscrito de Lalín. "Si otros determinan que los hay, se abriría un expediente y la decisión sería la dirección del partido en Madrid, a través del comité de garantías", señala el dirigente.