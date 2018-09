El BNG reclama que se declaren "non gratos" a los miembros de "la Manada"

El BNG de A Estrada defendió ayer que "no caben excusas" para que el municipio declare como "personas non gratas" a los integrantes de "la Manada". Los nacionalistas trasladaron su "desagradable sorpresa" ante la "falta de empatía y responsabilidad política" que observan en el gobierno municipal y "la principal fuerza de la oposición" en relación a la moción presentada por el Bloque. "No concebimos que haya que aguardar a que se emita una sentencia en firme ante unos hechos probados de abuso sexual continuado a una joven, ni que haya que pedir un informe técnico a la secretaria para poder determinar las implicación jurídicas de dicha declaración por parte del pleno estradense", apuntan desde este grupo.