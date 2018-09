Los 'peludos' se codean con la fama

Fran Lareu con Iker en la sala de No Majors Studio.

Animales Peludos sen Fogar continúa con la campaña para adoptar a los últimos canes que quedan en la protectora de Agolada. El colectivo realizó una campaña para las redes sociales con varias caras reconocidas del municipio lalinense para pedir que cinco familias ayuden a los animales y poner fin a su trabajo.

El colectivo Animales Peludos sen Fogar está en la recta final para cerrar las puertas de su protectora. Así lo anunciaron a principios del presente año, pero aún cuentan con seis animales que quieren adoptar antes de cerrar la granja de A Baíña (Agolada).

Desde el colectivo, Estefanía Rodríguez Alves es la única encargada oficialmente de los animales y de la protectora. Por la carga de trabajo y económica que supone tener que desplazarse todos los días hasta el lugar es por lo que ha decidió cerrar, además de que actualmente, casi no cuenta con voluntarios. Rodríguez ha propuesto a los integrantes de la empresa No Majors Studio hacer una campaña con varias caras visibles del municipio, para ver si así conseguían las cinco familias que les faltan para los seis canes que tienen; dos de ellos deben ser adoptados en conjunto puesto que son hermanos y no sería beneficioso separarlos.

Desde los deportes, por parte del Balonmano Lalinense Álex Dacosta Patxi; en cuanto al Club Deportivo Lalín, Guille Fernández; por último, del Coreti femenino Marta Varela. Por otro lado, desde la música, Benxamín Otero y Diego Sieiro. También se animó desde la cultura, el artista Celso Fernández Sanmartín. Por último, el actor y voluntario del colectivo Fran Lareu. Iker, Cuore, Noa, Shak, Tommy y Parker son los seis canes que buscan familias para vivir. Los animales están acostumbrados a convivir en viviendas, según apunta Rodríguez, y son de raza mestiza.

Todos los interesados en adoptar y ayudar en el último empujón de Peludos sen Fogar, que traslada su labor a la difusión en las redes sociales, puede contactar a través del número 658616624 o hablando al correo electrónico peludossenfogar@hotmail.com.